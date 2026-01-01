El guiño de Fer López que ilusiona a la afición del Celta con su fichaje

El jugador del Wolverhampton, por cuya cesión existen negociaciones avanzadas, ha publicado un resumen de 2025 con varias imágenes suyas con la camiseta celeste y un acompañamiento musical que muestra a las claras sus ganas de regresar a Balaídos

El mercado de enero se antojaba tranquilo en el Celta de Vigo, pero en A Sede trabajan para dar un golpe sobre la mesa con el regreso de Fer López. Desde hace semanas se vienen realizando gestiones en este sentido y las negociaciones con el Wolverhampton se encuentran avanzadas para que regrese a Balaídos en calidad de cedido. Pero puede que no sea solo hasta final de temporada, sino por 18 meses. Con ello, los celestes se asegurarían la continuidad de su canterano durante la próxima campaña, en la que el conjunto británico militará casi con toda seguridad en la Championship, la segunda inglesa, pues aún no conoce la victoria y se encuentra a 15 puntos de la salvación.

Un sueño que parecía casi imposible

Lo que en un principio parecía un sueño difícil de conseguir podría hacerse realidad dentro de poco. Desde A Sede siempre han mantenido que se trata de una operación difícil en términos económicos, pues el Wolverhampton pagó 23 millones de euros hace pocos meses por el mediocentro, que además ha visto elevado su sueldo de forma importante. Sin embargo, no es menos cierto que en Inglaterra no ha logrado responder a las expectativas y su regreso a Balaídos puede servir al club inglés para revalorizar su 'producto', asumiendo un préstamo es la mejor opción.

"Nos encantaría que volviera. Es un perfil que se adata justo a lo que necesitamos. Nosotros hemos manifestado nuestras intenciones, pero se ve difícil, pues los Wolves invirtieron un buen dinero y fue hace muy poco. Tenemos las 25 fichas ocupadas. Si somos capaces de colocar a un par de jugadores, un perfil como Fer López, ya sea él u otro jugador, sería muy interesante", explicó al respecto recientemente el director deportivo del club gallego, Marco Garcés.

Antes hay que abrirle hueco en la plantilla

Además del encaje económico, por tanto, también es necesario abrir hueco en la plantilla, siendo varios los jugadores que se encuentran en la rampa de salida. Es el caso de Joseph Aidoo y Franco Cervi, a los que ya se intentó rescindir sin éxito en verano; el meta Marc Vidal, cuyo contrato pude ser cortado el próximo 30 de junio; o Damián Rodríguez, para el que se busca una cesión que le permita gozar de más minutos.

Más claro imposible: 'Regreso a casa'

Pero mientras se le hace sitio en el vestuario, Fer López, cuya prioridad es volver a casa, ilusiona al celtismo con un evidente guiño a través de sus redes sociales. El madrileño ha compartido en Instagram un resumen de su año en el que la mayoría de las imágenes que aparecen son con la camiseta del Celta de Vigo, si bien tampoco faltan algunas con el Wolverhampton y con la selección española sub 21. Pero lo más llamativo es la música que acompaña a la publicación, pues la elección ni mucho menos es casual. Se trata de 'Homecoming', que traducido al español significa 'regreso a casa'. Una canción de Kanye West en cuyo estribillo se habla de "empezar de nuevo" y se plantea la idea de "por qué no voy a volver a casa".

La respuesta de la afición y varios ex compañeros

Sin duda, toda una declaración de intenciones por parte de Fer López que ha tenido una gran cantidad de respuestas por parte de aficionados que ansían su regreso, aunque no hay que olvidar que su marcha a los 'Wolves' no gustó nada en buena parte de la afición el pasado verano. Además, tampoco han faltado comentarios de cariño por parte de otros canteranos celestes como Yoel Lago o los jugadores del filial Ángel Arcos y Andrés Antañón, que curiosamente también son representados por Jorge Mendes, como el internacional sub 21.