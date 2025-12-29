Jorge Mendes recluta a otra joven estrella del RC Celta como hizo con Fer López: Andrés Antañón

El agente portugués tiene mano dentro de la cantera del club gallego y se ha hecho con los servicios del joven centrocampista, el cual está destacando esta temporada, con sólo 18 años, en el Celta Fortuna en la siempre exigente Primera RFEF. El canterano ya ha debutado con el primer equipo celeste en la Copa del Rey

Uno de los pilares básicos del RC Celta es el cuidado de su cantera la cual tiene que nutrir de buenos jugadores a su primer equipo quien en las últimas temporadas ha sufrido un crecimiento excepcional que ha estado estrechamente ligado a la importancia de sus canteranos. Unos futbolistas formados en sus escalafones inferiores que no sólo ayudan en lo deportivo sino que también lo hacen en lo económico, dejando mucho dinero cuando son traspasados, siendo uno de los últimos ejemplos Fer López. Un Fer López que fichó por la agencia de representantes de Jorge Mendes lo cual aceleró su salida de un RC Celta que ahora ha visto que el agente portugués ha reclutado a otra estrella de su cantera: Andrés Antañón.

Jorge Mendes, uno de los mejores representantes del mundo en el fútbol, está demostrando tener bastante mano en el RC Celta. Si hace meses se hizo con los servicios de Fer López, al que luego colocó en el Wolverhampton Wanderers, ahora ha logrado reclutar a Andrés Antañón, uno de los futbolistas que más está brillando en el Celta Fortuna y que incluso ha debutado con el RC Celta esta temporada.

Ha sido el propio Andrés Antañón, a través de sus redes sociales, el que ha oficializado que a partir de ahora va a estar representado por Polaris Sports, nuevo nombre que usa Gestifute de Jorge Mendes. El canterano del RC Celta, por tanto, deja de estar ligado a Stellar como hasta ahora.

Con todo, en el RC Celta no tienen de qué preocuparse ya que Andrés Antañón tiene contrato con el club gallego hasta el 30 de junio de 2027. Si bien es cierto que eso no suele suponer un problema para Jorge Mendes que se suele mover bien en el mercado si ve que algún equipo quiere a uno de los jugadores que representa.

Andrés Antañón, nuevo estrella de la cantera del RC Celta

Andrés Antañón es una de las estrellas que está emergiendo de la cantera del RC Celta en los últimos meses. A sus 18 años, este centrocampista está brillando en el Celta Fortuna en la siempre exigente Primera RFEF y además es ya un fijo en la Selección Española sub 19 con la que marca buenos goles incluso.

El rendimiento del canterano no ha pasado desapercibido para Claudio Giráldez que le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo del RC Celta en la primera ronda de la Copa del Rey contra el Puerto Vega frente al cual disputó 25 minutos. Es cierto que es sólo un partido, pero deja muy claro que para el RC Celta es muy importante un Andrés Antañón que en el filial gallego suma 14 partidos y 810 minutos disputados en los que ha marcado 2 goles.