Fer López pasa a la acción para su regreso

Sin minutos en el Wolverhampton, donde ya ni siquiera es convocado, el ex del Celta lleva a cabo un plan de fortalecimiento físico para afrontar su nuevo reto, que espera que sea de vuelta en LaLiga, con los celestes muy pendientes

El Celta de Vigo sigue muy pendiente de la situación de Fer López. No es que se haya activado ya ningún movimiento para repatriarlo, porque antes habría que hacerle hueco en una plantilla que tiene las 25 fichas ocupadas. Pero la propia presidenta del club celeste, Marián Mouriño, aseguró en la pasada Junta General de Accionistas que estarían encantados de contar de nuevo con el futbolista formado en A Madroa. "Ojalá pueda volver algún día. La situación no está en nuestras manos, no es nuestro, pertenece a otro club. Serán sus decisiones, las de su club y las de sus agentes las que puedan abrir o no alguna opción", aseguró, precavida, al respecto.

La pelota, por tanto, está en manos del Wolverhampton, que pagó 23 millones de euros por su fichaje el pasado verano, y su representante, el poderoso Jorge Mendes. El punto de partida, eso sí, está claro: saldrá cedido en enero. Y el madrileño hará todo lo posible para volver a LaLiga, pues considera que es el campeonato en el que contará con más opciones de jugar y relanzar una carrera que en Inglaterra ha sufrido un frenazo cuando apenas estaba despegando.

Los números de Fer López

En concreto, Fer López sólo ha participado en siete encuentros con los 'Wolves' en los que ha sumado 235 minutos. Todos ellos llegaron cuando era el portugués Vitor Pererira quien ocupaba el banquillo. Pero desde la llegada de Rob Edwards no ha vuelto a jugar e incluso es habitual verle fuera de las convocatorias, disputando su último encuentro el pasado 29 de octubre ante el Chelsea, en la eliminación de la EFL Cup.

Un programa diseñado desde Vigo

El centrocampista, por tanto, lleva más de un mes inactivo, pero eso no quiere decir que no se esté preparando para su próximo reto, que podría ser en el Celta o en otro equipo de LaLiga. Como informa el diario Atlántico, está llevando a cabo un plan de trabajo personalizado para fortalecer su físico y ganar musculatura, que es uno de los aspectos que le exigieron al aterrizar en el fútbol inglés. Aunque más allá de esa petición particular de su actual club, Fer López considera que es un paso que tiene que dar en su evolución como futbolista, y para ello se ha puesto manos a la obra con un programa de entrenamientos que viene marcado en buena medida desde Vigo, concretamente por preparadores físicos de su confianza.

Franco Cervi, el gran señalado

Este lunes, el Wolverhampton, colista de la Premier League, recibe al Manchester United, pero no se espera que el ex canterano celeste tenga su oportunidad. Además, viene arrastrando unas pequeñas molestias. Todo apunta a que ya no le queda otra que seguir trabajando por su cuenta para estar a tope cuando se abra el mercado invernal el próximo 2 de enero. Para entonces, no obstante, difícilmente se habrá concretado ninguna salida en un Celta que intentará colocar de nuevo a Franco Cervi, pues la situación de Aidoo sí ha cambiado.

La cuestión económica, otro aspecto a salvar

Pero además de hacerle sitio, el club gallego necesitaría contentar económicamente tanto al Wolverhampton, que le firmó un contrato hasta 2030, como al propio Mendes. En lo que atañe a Fer López, no pondría demasiadas pegas en volver incluso perdiendo dinero, pues no hay que olvidar que ahora su sueldo es muy superior al que percibía en el Celta. Pero su deseo no bastará y serán otros quienes tomen la decisión. Ya lo adelantó Marián Mouriño: "Serán u club y sus agentes los que puedan abrir o no alguna opción".