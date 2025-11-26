Cambio de paradigma en el futuro de Aidoo

El central está ganándose minutos en el RC Celta con el transcurrir de la temporada. Ha pasado de no contar para Claudio Giráldez a tener oportunidades, mostrando un buen rendimiento. Esto ha provocado que la dirección deportiva del club gallego, liderada por Marco Garcés, se plantee su continuidad más allá de esta campaña

Joseph Aidoo es uno de los frentes que tiene que abordar el RC Celta de cara a los mercados de fichajes porque el central acaba contrato al final de esta temporada y la dirección deportiva del equipo gallego, liderada por Marco Garcés, tiene que tomar una decisión durante estos próximos meses. La resolución está más en el aire que nunca porque el defensa ha cambiado su situación en equipo que entrena Claudio Giráldez: ha pasado de no jugar a tener minutos y mostrar un buen nivel futbolístico. Esto ha provocado un cambio de paradigma sobre su futuro.

El RC Celta está abierto a que Joseph Aidoo siga más allá de esta temporada

Joseph Aidoo acaba contrato al final de esta temporada con el RC Celta y su futuro tiene que decidirse en los próximos meses. En principio, el club gallego no iba a renovarlo, de hecho en los meses pasados le ha buscado salida por no tener sitio, pero ahora está por la labor de que siga más allá de esta campaña.

Con todo, el RC Celta tiene una serie de condiciones para que se produzca la continuidad de Joseph Aidoo. Para comenzar, Marco Garcés, director deportivo del RC Celta, no tiene ninguna prisa a la hora de tomar una decisión con el central. Va a esperar hasta el final de esta campaña. En caso de que el rendimiento del zaguero convenza en lo que resta de temporada, el RC Celta le presentaría una oferta de renovación con un salario más bajo que el actual según señala Faro de Vigo.

Por tanto, Joseph Aidoo ha pasado de estar denostado en el primer equipo y descartado a tener opciones a poder continuar en el RC Celta. Un club en donde ha pasado los mejores años de su carrera deportiva.

Aidoo ha encontrado su sitio en el RC Celta de Claudio Giráldez

A sus 30 años, Joseph Aidoo se está haciendo con un sitio en el RC Celta. El central ha dejado atrás ya la lesión del tendón de Aquiles que le ha lastrado en las últimas temporadas. Un problema físico que le tuvo alejado de los terrenos de juego durante buena parte del año 2024 y de la que se está poniendo a tono ahora, después de un año.

Con todo, a Aidoo le ha costado entrar en el RC Celta, pero cuando lo ha hecho ha aprovechado su oportunidad. Fue titular contra CA Osasuna, jugando todo el partido de LaLiga, hizo lo propio en Copa del Rey contra el Puerto de Vega, y finalmente jugó 17 minutos frente al Deportivo Alavés.

Las buenas sensaciones y el aceptable nivel que ha dado Joseph Aidoo ha hecho que el RC Celta se plantee su continuidad.