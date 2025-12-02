El Celta no descarta los regresos de Fer López y Gabri Veiga: "Vamos a recibirlos cómo se recibió en su día a Iago Aspas"

La presidente del club olívido ha dejado claro que los canteranos que se fueron siempre serán bien recibidos cuando quieran volver pero que también dependerá de las circunstancias, como es el caso del madrileño que se fue este verano al Wolverhampton y apenas está jugando

El Celta de Vigo llevó a cabo la pasada la Junta General de Accionistas en la que se aprobó un presupuesto récord de 124,6 millones de euros aunque con pérdidas por tercer año consecutivo, lo que no privó de que fueran aprobadas por un 99,9 por ciento de los votos. Tras la celebración de dicha junta, la presidente celeste, Marián Mouriño, atendió a los medios de comuncación y respondió a todas las preguntas, que estuvieron casi al completo encaminadas a lo deportivo, aunque también se le cuestionó sobre ese objetivo marcado de ingresar este año 32 millones de euros en concepto de ventas de jugadores.

"Es una cantidad que el club debe empezar a reducir y estamos trabajando en ello. También entendimos que esta temporada en Europa no era el momento de reducir plantilla, sino de seguir manteniendo el bloque e incluso superar ese gasto deportivo para mantener el bloque. La idea es estar siempre en Europa o reducir un poco para no tener que vender por esas cantidades", ha matizado la presidenta del Celta de Vigo.

Un presupuesto récord en la historia del club

"Es una responsabilidad gestionar cada vez un presupuesto más alto, pero creo que significa la ilusión de la gente que apoya el crecimiento del club. La necesidad de vender la venimos gestionando estas últimas temporadas y nos ha ido bien. Ya sea vía Europa o por reducción de gastos, todo lo que sea mejorar el ejercicio nos va a suponer que haya menos necesidad de venta".

La renovación de Mingueza

"Siempre hay que guardar un equilibrio entre las decisiones deportivas, la situación de los contratos de los jugadores y los presupuestos que hoy hemos aprobado para la plantilla. Es un puzle que, entre la dirección financiera, la dirección deportiva y la opinión del míster, tenemos que cuadrar todas las piezas para saber en dónde se va a poner el dinero, en qué jugadores, renovaciones e incorporaciones".

Ofertas en enero por jugadores del Celta

"Nuestra prioridad es mantener el bloque para competir en tres competiciones y no estamos pensando ahora mismo en ninguna venta, pero sabéis cómo son los mercados".

La posible vuelta de Fer López como cedido en enero

"Siempre lo he dicho con el tema de Gabri Veiga, Fer López, Miguel Rodríguez... de los que quieran volver, y se den las circunstancias. Aquí siempre vamos a recibir a los canteranos cómo se recibió en su día a Iago Aspas. Ojalá tengamos muchas historias como esa y Fer pueda volver algún día. La situación no está en nuestras manos, no es nuestro, pertenece a otro club. Serán sus decisiones, las de su club y las de sus agentes las que puedan abrir o no alguna opción. De todas maneras, tenemos que recordar que no hay fichas. Si no hay salidas, no hay entradas. Es un mercado bastante complicado porque no tenemos fichas. A partir de ahí, a ver qué pasa".

Los ingresos de la Europa League

"LaLiga nos daba una victoria y dos empates. Ya llevamos tres victorias y, solo con eso, la ratio ya es un poco mayor. Aún no tenemos la cuenta hecha, pero sí que vamos mejor respecto a lo que nos había presupuestado LaLiga".