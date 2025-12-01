Marián Mouriño aclara la situación económica y desvela una vía de financiación "pionera" para Celta360

Tras presentar pérdidas por tercer ejercicio consecutivo, la presidenta del Celta de Vigo reconoce en la Junta General de Accionistas que no se ha alcanzando la "consistencia económica" que se busca, pero recalca: "Somos un club solvente"

El Celta de Vigo celebra este lunes su Junta General de Accionistas, en la que se ha presentado un presupuesto récord de 124,6 millones de euros, si bien las cuentas del club celeste también reflejan pérdidas por tercer ejercicio consecutivo. En este sentido, de los 13,3 millones de la temporada 22/23 se ha ido pasando a los 7,5 de la 23/24 y a los 4,6 de la pasada campaña. Por contra, de cara al presente curso se prevé un ligero superávit de unos 474.000 euros, principalmente gracias a los ingresos por la Europa League. Pero para que ello se haga realidad habrá que cumplir las previsiones en traspasos de futbolistas, que se elevan a 32 millones.

Valorando todo ello, la presidenta de la entidad gallega, Marián Mouriño, ha querido lanzar un mensaje de optimismo, aunque reconoce que hay mucho por hacer para disfrutar de una salud financiera más desahogada. "En el ámbito económico, es cierto que aún no alcanzamos esa consistencia económica que buscamos, pero quiero trasladaros un mensaje claro: el club es solvente y seguimos avanzando con pasos firmes y seguros", destacó.

Un Bono Celtista para financiar Celta 360

En este sentido, además, la dirigente resaltó la importancia del proyecto Celta360 que se está construyendo en la Ciudad Deportiva Afouteza. Un ambicioso reto en el que se prevén invertir más de 100 millones de euros y en el que podrán colaborar también los propios aficionados celestes, tal y como dio a conocer.

"Miramos al futuro con ilusión y con la convicción de que estamos a punto de dar un salto decisivo con el proyecto más transformador de nuestra historia: Celta360. El proyecto cuenta ya con luz verde y poco a poco crece de la tierra de Afouteza. Es un proyecto ambicioso que impulsará el crecimiento de nuestra cantera, la formación, la atracción de talento y la innovación en el deporte. Entramos ahora en una fase crucial: la financiación. Y quiero aprovechar esta intervención para anunciar una iniciativa pionera en el futbol español: abriremos parte de esta financiación al celtismo, porque queremos, como todo lo que hacemos, que seáis parte de este crecimiento y podáis participar en un Bono Celtista, que permitirá que este proyecto sea un proyecto de todos", desveló.

El gran paso que se ha dado a nivel social

En cuanto a la situación deportiva, Marián Mouriño celebró la clasificación europea del pasado curso, así como la marcha del Celta Fortuna y el ascenso de As Celtas, haciendo también hincapié en los grandes logros que se han conseguido a nivel social. "Cuando asumí la presidencia de Celta, lo hice con un objetivo claro: afianzarnos en nuestra identidad y en nuestras raíces, para mostrar con orgullo quiénes somos y qué representa el celtismo. Podemos decir que el Celta se ha convertido en un símbolo de pertenencia, de sentimiento y de identidad. Podemos estar orgullosos de representar a Galicia a través de nuestras costumbres. Esta profunda conexión tiene como resultado una familia que no deja de crecer y en la que, hace apenas unos días, alcanzábamos la cifra histórica de 40.000 celtistas con el nacimiento del pequeño Roi, reflejo de la cantera de un sentimiento que se hereda de generación en generación", sentenció.