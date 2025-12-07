Starfelt desvela el motivo de su 'no' a la oferta del Como: "Hubo conversaciones"

El central sueco negoció con el club italiano el pasado verano, pero valoró la estabilidad que ha encontrado desde su llegada en el Celta de Vigo, donde se encuentra "muy feliz"

El Celta de Vigo ha presupuestado hasta 32 millones de euros en ingresos por traspasos de sus futbolistas. Una necesidad que podría comenzar a aliviarse con la venta de Tadeo Allende, en el escaparate una vez finalizada su cesión de forma exitosa en el Inter Miami. Pero el pasado verano, además de recibir 23 millones por el pase de Fer López, que ahora podría regresar cedido desde el Wolverhampton, sobre la mesa de Marián Mouriño hubo otras ofertas que no fueron aceptadas.

Entre ellas se encontraba una del Como por Carl Starfelt. El club italiano, uno de los más activos del último mercado, lanzó una ofensiva de 8 millones, pero desde A Sede tasaron al central sucedo por encima de los 10. Ahora ha sido el protagonista el que ha reconocido que efectivamente hubo contactos, aunque valoró la estabilidad que ha encontrado en Vigo, adonde aterrizó en 2023 procedente del Celtic, para asegurar que él tampoco estaba por la labor de cambiar de aires.

“Hubo conversaciones, pero yo estoy jugando en una de las mejores ligas y esta temporada también en la Europa League. Es un gran privilegio para mí estar en el Celta. Cuando llega una oferta debes valorar diferentes aspectos y yo siempre he dicho que aquí estoy muy feliz”, afirmó en una entrevista en el diario As.

Pide la renovación de Marcos Alonso

De cara al próximo verano son varios los futbolistas del plantel celeste que acaban contrato y tienen por tanto su futuro en el aire, como es el caso de Marcos Alonso, su compañero en el eje de la zaga, de quien desea que siga en Balaídos más allá del 30 de junio. "Esperemos que renueve porque es un jugador muy importante para nuestro equipo", señaló sobre el madrileño.

No ve al Celta peor que la pasada campaña

Centrado, por tanto, en el Celta, Starfelt no comparte la opinión de que esta campaña estén rindiendo por debajo de lo realizador el curso pasado. "La puntuación a estas alturas es similar y podemos llegar al parón de Navidad con mejores números que hace un año. Además, lo estamos haciendo muy bien en Europa. Claro que aún no hemos ganado en casa en lo que va de Liga, pero la gente no habla tanto de que somos un equipo muy fuerte como visitante. Necesitamos enfocarnos en cada partido y seguir creyendo en el equipo, en lo que hicimos", destacó al respecto.

Mbappé "no es imparable"

Este domingo les toca visitar el siempre complicado Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid, pero el nórdico confía en los suyos. Además, no teme ser uno de los encargados de frenar a Mbappé, dejando claro que el francés no es imparable. "Es cierto que se encuentra en un gran momento de forma y será una tarea complicada, pero no hay ningún jugador imparable. Será divertido enfrentarse a uno de los grandes jugadores del fútbol mundial", explicó.

El "sueño" del Mundial

Por otro lado, Starfelt también mostró su esperanza de cara a la repesca que jugará con su selección en busca de un billete para el Mundial del próximo verano, para lo cual tendrán que superar primero a Ucrania y luego al vencedor de la eliminatoria entre Polonia y Albania. "Es uno de mis grandes objetivos esta temporada, uno de mis sueños. Sabemos que la repesca va a ser complicada, pero tenemos un muy buen equipo", sentenció.