Alineaciones Real Madrid - Celta: alineaciones probables del Real Madrid y del Celta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports

El conjunto blanco busca seguir la estela del Barça mientras el Celta viaja a Madrid con la plantilla casi al completo

La jornada 15 de LaLiga EA Sports trae un choque de dinámicas opuestas en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid, segundo en la clasificación, recibe a un Celta que llega al encuentro más aliviado que semanas atrás y con la mirada puesta en alejarse definitivamente de la zona baja. El duelo, programado para este domingo 7 de diciembre a las 21.00 horas, estará condicionado por las bajas de ambos equipos y el desgaste acumulado tras una semana de alta exigencia.

Un Real Madrid con múltiples bajas y un once pendiente de rotaciones

Xabi Alonso encara el encuentro con una enfermería llena y decisiones sensibles por tomar. El entrenador blanco pierde a Carvajal por una artroscopia de rodilla y sigue sin poder contar con Ferland Mendy, baja hasta finales de diciembre por una lesión en el bíceps femoral. La peor noticia de la semana ha sido la lesión de Trent Alexander-Arnold, que estará fuera dos meses por un problema muscular en el cuádriceps, mientras que Camavinga continúa siendo duda por un esguince leve de tobillo. A todo ello se suma la sobrecarga muscular que deja fuera a David Alaba y la incógnita de Dean Huijsen.

Con este panorama, la defensa será un rompecabezas. Valverde podría volver a ocupar el lateral derecho en caso de necesidad, aunque eso desprotegería el centro del campo. Militao, Rüdiger, Asencio o incluso Huijsen, si llega a tiempo, se disputarán los puestos del eje. En la izquierda, Álvaro Carreras apunta al once inicial.

El centro del campo también dependerá del encaje defensivo. Tchouameni parte como fijo, mientras que las otras posiciones se repartirán entre Arda Güler, Ceballos, Brahim o incluso Mastantuono si Xabi Alonso decide reservar piezas pensando en el choque de Champions ante el Manchester City. En ataque, lo previsible es mantener la estructura de Bellingham, Vinícius y Mbappé, aunque Rodrygo es una alternativa real si se busca dosificar minutos.

Un Celta con la plantilla casi completa y varias piezas frescas

El Celta viaja a Madrid con un panorama radicalmente opuesto. Claudio Giráldez llega sin bajas de peso más allá de las molestias sufridas en Copa por Joseph Aidoo y Franco Cervi, que no alteran el plan inicial del entrenador. Tras el desgaste de la eliminatoria ante el Sant Andreu, varios titulares regresarán al once en el Bernabéu.

Radu volverá a la portería tras descansar por problemas en el pulgar. La defensa apunta a tres centrales: Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso, ninguno de los cuales disputó minutos en Copa. En los carriles, Rueda regresará al perfil diestro por delante de Mingueza, mientras que Carreira repetirá en la izquierda pese al esfuerzo extra en la prórroga.

En la zona ancha, Moriba es intocable. Román y Damián se disputarán el otro puesto interior, con Fran Beltrán y Hugo Sotelo más castigados físicamente. En ataque, Bryan Zaragoza e Iago Aspas llegarán descansados, mientras que Borja Iglesias parte como favorito en la punta de lanza. Si Aspas no está al cien por cien, Pablo Durán podría ocupar su lugar.

El Bernabéu dictará sentencia en un partido clave para ambos: el Madrid para no perder el ritmo del Barça; el Celta, para mantener la tranquilidad clasificatoria.

Alineaciones probables en el Real Madrid - Celta de LaLiga EA Sports

Real Madrid: Courtois; Asencio, Militao, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler, Belingham; Mbappé, Vinicius.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira, Rueda; Moriba, Damián; Bryan Zaragoza, Aspas y Borja Iglesias