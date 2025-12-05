El plan del Celta cobra sentido con la nueva lesión de Aidoo

El equipo gallego ha señalado a través de sus medios oficiales que se le realizarán pruebas complementarias al central para determinar el alcance de los problemas físicos que le obligaron a dejar de jugar el partido de la segunda ronda de Copa del Rey contra el Sant Andreu

La mala noticia de la semana para el RC Celta ha sido la lesión de Joseph Aidoo quien no pudo seguir jugando el partido de Copa del Rey contra el Sant Andreu. Un nuevo problema físico para el central que respalda la hoja de ruta que está siguiente el club gallego con Aidoo en cuanto a su futuro deportivo se refiere ya que el RC Celta tiene que decidir si sigue contando o no con el zaguero el cual acaba contrato al final de esta temporada.

No se cumplieron los deseos de Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, que al término del partido de Copa del Rey contra el Sant Andreu lanzó el deseo de que las lesiones de Aidoo y Ristic se quedaran en nada. No ha sido así, ya que el RC Celta ha informado que Aidoo sufre dolor en la cara posterior del muslo izquierdo el cual le impidió continuar jugando el encuentro copero de segunda ronda. El zaguero está pendiente ahora de hacerse pruebas médicas que dictaminarán el tiempo de baja aunque todo apunta a que el central no volverá a jugar hasta el año 2026.

De este modo, el RC Celta ha acertado con Aidoo con el cual no se ha precipitado a la hora de afrontar su renovación.

El plan del RC Celta con Aidoo

El RC Celta ha ido reconsiderando su plan respecto al futuro deportivo de Joseph Aidoo con el paso de las semanas. Al comienzo de temporada, el equipo gallego tenía claro que la etapa de central estaba agotada y no lo pensaba renovar, pero ahora, después de que el defensa haya tenido minutos y aceptables actuaciones, el RC Celta estudiaba su renovación dado que acaba contrato al final de esta campaña.

Con todo, el RC Celta sólo piensa en ofrecerle a Aidoo, de 30 años y con lesiones importantes recientes en su físico, un contrato corto y con una bajada de sueldo que se adecue a la importancia que tiene actualmente en el equipo.

No ha tomado el RC Celta ninguna decisión, más ahora con las lesiones recurrentes que tiene Aidoo, teniendo, por tanto, el club gallego razón en tener precaución a la hora de renovar al central.

Aidoo se lesionó en el partido de Copa del Rey contra el Sant Andreu

Aidoo no ha tenido suerte ya que cuando tuvo la oportunidad de jugar en el RC Celta, esta temporada ha disputado 4 partidos y 208 minutos, se lesionó en los primeros minutos del encuentro de segunda ronda de la Copa del Rey contra el Sant Andreu, teniendo que ser sustituido.

Claudio Giráldez, su entrenador, esperaba que no fuera para mucho, pero no ha tenido suerte. "Hemos sufrido más de lo esperado, pero creo que el equipo se ha mantenido firme, convencido de que podíamos pasar y de que iba a tocar sufrir, y se ha acabado bien. Ojalá no sean nada las molestias de Aidoo y de Mijailo Ristic, y a recuperarnos para el partido del Madrid, pero con una victoria que nos da esa satisfacción".