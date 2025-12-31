El Celta está cerca de cerrar el regreso de Fer López: las condiciones de la cesión

El club gallego se encuentra en negociaciones avanzadas con el Wolverhampton para formalizar un préstamo que podría alargarse durante 18 meses, con lo que aseguraría así su su continuidad también la próxima temporada

El primer objetivo del Celta de Vigo en el mercado de enero pasa por reducir su plantilla, pues son 28 los jugadores que se encuentran a disposición de Claudio Giráldez. A ellos habrá que sumar Tadeo Allende, citado el 2 de enero para comenzar a trabajar a las órdenes del pontevedrés tras finalizar su cesión en el Inter Miami. Pero con el extremo argentino, al igual que ha sucedido con Luca de la Torre, se busca un traspaso definitivo. No será el único que haga las maletas, pues en la rampa de salida se encuentran también Joseph Aidoo, Franco Cervi, Damián Rodríguez o el meta Marc Vidal. Pero de forma sorprendente, el club gallego podría estar a punto de cerrar su primer fichaje invernal.

El fichaje soñado en Balaídos

Existe la confianza en colocar a varios de los descartes, condición indispensable para hacer los retoques que se quedaron pendientes en verano, siendo la gran prioridad la contratación de un futbolista creativo que pueda ejercer como enganche. Entonces se negoció con Denis Suárez, que acabó recalando en el Deportivo Alavés al no haber fichas disponibles en el plantel celeste. Pero ahora el gran objeto de deseo no es otro que repatriar a Fer López y en las últimas horas se ha avanzando bastante en lo que parecía un sueño difícil de cumplir.

"Nos encantaría que volviera. Es un perfil que se adata justo a lo que necesitamos. Nosotros hemos manifestado nuestras intenciones, pero se ve difícil, pues los Wolves invirtieron un buen dinero y fue hace muy poco. Tenemos las 25 fichas ocupadas. Si somos capaces de colocar a un par de jugadores, un perfil como Fer López, ya sea él u otro jugador, sería muy interesante", explicó al respecto recientemente el director deportivo del club gallego, Marco Garcés.

El posible descenso del Wolverhampton, clave

Desde que el responsable de la planificación viguesa pronunció dichas palabras, sin embargo, ha habido un cambio importante. Según desvela el periodista Matteo Moretto, se lleva trabajando semanas en esta operación y Celta y Wolverhampton se encuentran en negociaciones avanzadas para que el internacional sub 21 regrese a Balaídos en calidad de cedido. Pero puede que no sea no hasta final de temporada, sino por 18 meses. Con ello, los celestes se asegurarán la continuidad de su canterano durante la próxima campaña, en la que el conjunto británico militará casi con toda seguridad en la Championship, la segunda inglesa, pues aún no conoce la victoria y se encuentra a 15 puntos de la salvación.

Los números de Fer López

Tras un inicio de temporada esperanzador, en el que participó en cuatro de las cinco primeras jornadas de la Premier League, una de ellas como titular, Fer López cayó en el ostracismo e incluso acumuló seis encuentros consecutivos sin jugar. En algunos de ellos incluso no fue ni convocado, lo que hizo que el Celta comenzara a mover para explorar la posibilidad de su vuelta, ahora más cerca. Y es que el madrileño ha puesto en todo momento como prioridad su vuelta a LaLiga tras la difícil adaptación al fútbol inglés, donde ha disputado 348 minutos repartidos en 11 encuentros.

En el último mes, no obstante, ha vuelto a contar para Rob Edwards, que le ha dado minutos en tres de los cuatro últimos choques en la Premier, el último de ellos este pasado martes ante el Manchester United. Pero este no ha cambiado su deseo de salir ni el convencimiento por parte de los Wolves de que lo mejor es buscar la revalorización de un futbolista de solo 21 años por el que pagaron 23 millones de euros el pasado verano.