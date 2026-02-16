Marco Garcés y los canteranos que llaman a la puerta: ﻿"Los más obvios son Antañón, Burcio, Angelito y Óscar Marcos pero tienes otros como Gavián, Kibet, Sueiro, Sobral..."

El director deportivo celeste ha repasado la actualidad de la cantera del club, los próximos jugadores que están llamando a la puerta de Giráldez y su apuesta por un estilo en A Madroa

Marco Garcés, director deportivo del Celta de Vigo, ha repasado el estado de la cantera celeste en un encuentros con distintos medios de comunicación para poner de relieve la importancia de apostar por el producto fabricado en casa. En los últimos años el club olívico ha sacado una gran cantidad de futbolistas de A Madroa que ahora tienen su sitio en el primer equipo como son Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, Sergio Carreira, Pablo Durán y muchos otros así como alguno que ha salido del club dejando un gran rédito económico como fue en su momento Gabri Veiga o más recientemente Fer López, que en enero volvió a préstamo a casa.

"Como club tienes que entender en qué puedes ser el mejor. ¿Podemos traer los mejores jugadores en el mercado? Va a ser difícil, porque hay otros clubes que tienen más dinero que nosotros. ¿Somos capaces de tener una gran red de scouting? Probablemente no. Donde creemos que podemos ser los mejores es en desarrollar jugadores. Para nosotros, la cantera es muy importante. Es lo que nos puede hacer diferentes al resto de clubes", ha explicado sobre la importancia de la cantera del Celta.

Además, el director deportivo mexicano ha resaltado que están buscando un estilo de juego para cuando lleguen al primer equipo tengan mucho camino recorrido y su adaptación sea mucho más fácil. "Es increíblemente importante. No es tan importante qué estilo como elegir uno. Tú tienes que elegir un estilo y seguir una línea en tu cantera, todos los equipos tienen que jugar en el mismo estilo. Nosotros jugamos un 3-4-3, puede cambiar a un 4-3-3 a través de mover el lateral derecho o el lateral izquierdo. Construimos desde atrás, creamos oportunidades desde atrás, progresamos desde posesiones y somos profundos con dos extremos", ha apuntado.

La importancia también de elegir un entrenador de ese estilo

"Es una pregunta muy difícil de contestar, porque cuando estás entrevistando a un entrenador que no tiene trabajo, normalmente te dice lo que quieres escuchar. Entonces normalmente te dice 'sí, yo juego 3-4-3, yo saco la pelota desde atrás, yo todo'. Y después cuando llega ya no lo hace. Nosotros yo creo que tendríamos que mantener, pero es una discusión que camina, nuestra manera de jugar y buscar entrenadores en Primera División que jueguen en el estilo que queremos. El estilo, los principios básicos. A lo mejor el 3-4-3 no es tan importante, se puede modificar a 4-3-3, etcétera, pero los principios básicos sí que creo que tienen que venir bien asentados, porque son parte fundamental de lo que la gente quiere ver. La gente de Vigo quiere ver jugadores que jueguen de esa manera, que sean jugones, que jueguen fútbol de salón. Ellos quieren ver eso. Si tú les traes otra cosa, por más que ganes realmente no es lo que quieren ver".

Un sentimiento de pertenencia al club, otro factor clave

"Nosotros tenemos una particularidad muy especial, que nuestros jugadores prácticamente todos vienen de la misma zona, vienen de Vigo o de zonas aledañas. Entonces ellos fueron aficionados antes de ser jugadores, ellos aprendieron a aplaudir a un tipo de jugador en el que después se convirtieron. Viene muy metido en nuestra sangre cómo queremos jugar, traer un entrenador que no tenga que ver con eso no creo que sea positivo para nadie. Porque ni va a tener una conexión el equipo con la comunidad ni la cantera va a estar produciendo el tipo de jugadores que nosotros queremos ver en Primera".

Fer López como ejemplo

"Lo bueno que tiene vender un jugador canterano es que no tiene amortización, no tiene coste de adquisición y normalmente los costes son bajos, porque son solidaridad, formación... son costes bajos, así que casi todo es utilidad. Nosotros en este momento tenemos un superávit después de las ventas de Gabri Veiga y Fer López. Tenemos garantizada la permanencia de la cantera por un buen tiempo".

El objetivo con cada generación de futbolistas

"Lo que muchas veces no se cuenta es que tú tienes que invertir en una generación entera para que te salga un jugador. No estás invirtiendo solo en ese jugador. Si puedes producir dos o tres por generación, es lo que nosotros nos ponemos como objetivo. En 2003 salieron un montón, los Hugo Álvarez, Sotelo, Javi Rodríguez... en 2004 solamente salió Fer López, 2005 no tenemos, 2006 vienen muchísimos, ahí están los Óscar Marcos, Burcio... Y 2007 y 2008 creemos que ya está encendida la máquina de producción. Los más obvios son Antañón, Burcio, Angelito y Óscar Marcos. Pero tienes otros como Gavián, Kibet, Sueiro, Sobral... Hay un gran número de jugadores que pueden promocionar. Cuando digo esos nombres pienso 'bueno, ahora ya se vienen las ofertas por ellos o la presión por retenerlos'. Para nosotros es difícil mantener a los mejores".

Fer López y la paciencia con su irrupción

"El caso de Fer López es muy interesante porque no crecía, era pequeño. Ahora es muy grande. No se estaba desarrollando de la manera correcta, tuvo que irse solo a otro equipo, al Rápido de Bouzas, no tenía muchos minutos, pero su desarrollo en las últimas etapas fue muy rápido y empezó a crecer, a hacerse más alto y más fuerte y entonces pudo empezar a jugar el tipo de fútbol que ahora nos muestra. Por eso es un modelo para nosotros, nunca sabes dónde el jugador puede desarrollar. Quizá a los 15 años no juegue mucho, pero...".

Garcés se rinde al talento de España

Durante la extensa conversación, Marco Garcés también valoró el enorme talento que es capaz de sacar España de sus diferentes canteras. "Lo que está pasando en España es verdaderamente brutal, asombroso. Si la selección española no fuera al Mundial, la selección B sería candidata a ganar el título. Y si fuera con la selección sub 23, sería candidata a ganar el título. Y si fuera con la sub 21, sería candidata a ganar el título. Es de espantar la cantidad de buenos jugadores que hay en España en este momento. Y producidos por todos los lados, como te decía. Nosotros como Celta vas a jugar contra el Val Miñor, contra el Arosa, contra equipos de menor envergadura y siempre hay dos o tres jugadores muy buenos que te gustaría tener en tu plantilla. Lo que está pasando acá es verdaderamente espeluznante", ha analizado.

El espejo de Aspas o Borja Iglesias

"Es tan importante... cuando tus grandes estrellas llegan de tu propia cantera, se convierten en leyendas y en modelos para otros chavales. Necesitan entender que es posible, que está cerca, porque van muy rápido".

También mira al mercado extranjero

"Siendo mexicano, yo soy el primero que quiero hacer espacio a la diversidad, porque creo que la diversidad te enriquece. Por más que hagas muy bien las cosas en tu lugar de origen, la diversidad siempre enriquece los procesos, lo mismo en Asia, que en Sudamérica que en África. Lo que te pueden aportar enriquece. Nosotros estamos activamente viendo Uruguay, Colombia, Argentina, Brasil es un poco más complicado y un poco más caro. Estamos permanentemente vigilando y ahora hemos fichado a Vecino que estaba en Italia pero es uruguayo y hemos traído un montón de jugadores que nos han enriquecido. Y muchas de las grandes leyendas del club no son españolas: Karpin, Mostovoi, el Tucu...".