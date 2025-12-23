El Celta traza un plan diferente con Damián Rodríguez para el mercado de enero

Mientras que en otros casos se busca la salida definitiva de jugadores como Aidoo, Cervi o el meta Marc Vidal, con el centrocampista se apuesta por una cesión dada su pérdida de protagonismo en los planes de Claudio Giráldez

El Celta de Vigo mira de reojo al mercado de enero. El propio director deportivo, Marco Garcés, no esconde que le gustaría incorporar a un enganche y el nombre de Fer López es el que más ilusiona a todos en Balaídos. Pero la operación no es sencilla por varios factores. Para empezar, porque no hay fichas disponibles. Por ello, independientemente de que luego haya margen salarial para acometer algún fichaje, lo que sí tienen claro es A Sede es que hay que aligerar una plantilla que cuenta con 28 efectivos para afrontar dos competiciones.

Así, a la par que se negocia la venta de los retornados Tadeo Allende y Luca de la Torre, que elevaría a 30 la nómina de jugadores celestes, ya hay movimientos para disminuir el grupo que entrena a las órdenes de Claudio Giráldez. Son varios los nombres sobre la mesa y diferentes las situaciones de cada uno de ellos.

Otros tres jugadores en la rampa de salida

De un lado, con Joseph Aidoo hay esperanzas en llegar a un acuerdo de rescisión que no se pudo alcanzar en verano. Del mismo modo, también se retomará la salida anticipada de Franco Cervi, que no no cuenta para el entrenador y acaba contrato dentro de seis meses. También se considera que la presencia como tercer portero carece de Marc Vidal, el único miembro del plantel que no ha debutado, no resulta necesaria. Pero el caso de Damián Rodríguez es diferente a todos ellos.

Giráldez sí confía en el joven centrocampista de Ponteareas. No en vano, fue él mismo quien lo hizo debutar en Primera división en su estreno ante el Sevilla FC tras la destitución de Rafa Benítez. Lo conocía bien del filial y lo llevó de la mano en su ascenso al primer equipo, dándole la oportunidad en cinco de las diez últimas jornadas de la 23/24.

Los números de Damián Rodríguez

La pasada campaña, el canterano dio un paso más y rozó los 1.000 minutos en LaLiga, repartidos en 17 encuentros, más otro en la Copa del Rey. Pero este curso su protagonismo ha caído en picado. En el campeonato liguero, de hecho, no participa desde el pasado 26 de octubre, tomando parte en dos de los 17 choques disputados, ambos como titular, mientras que en la Europa League ha jugado tres encuentros, pesándole su mala primera mitad ante el Ludogorets. Aquel día fue sustituido al descanso y desde entonces no ha vuelto a aparecer.

La competencia el centro del campo

Pero, sin duda, lo que mas ha llamado la atención es que solo jugase en la primera eliminatoria ante el Puerto de Vega en la Copa del Rey. En una competición propicia para los menos habituales, ni siquiera salió del banquillo en las dos rondas siguientes frente al Sant Andreu y el Albacete, lo que ha terminado de evidenciar que no sitio ahora mismo en los planes de Giráldez. Por delante suya están, para actuar como medio creativo, ya estaban Fran Beltrán y Hugo Sotelo, adelantándole también en esa carrera Miguel Román.

Ahora bien, en su caso, como apunta Marca, la idea es que pueda encontrar un destino donde se le aseguren los minutos que no tiene en el Celta. A sus 22 años, y con contrato en vigor hasta 2028, la mejor solución para no ver frenada su progresión pasa por una cesión que le permita recobrar su mejor nivel y volver el curso que viene con el objetivo de convencer de nuevo al que ha sido su gran valedor.