Reunión a la vista con Aidoo: el Celta quiera agilizar la operación salida y dejar espacio para fichajes

El Celta de Vigo tiene las 25 fichas ocupadas, por lo que debe trabajar en alguna salida antes para poder hacer refuerzos; la rescisión del ghanés se presenta como una opción a la que el futbolista está abierta

Marco Garcés, director deportivo del Celta de Vigo, afronta el mercado de fichajes con varios frentes abiertos. Por un lado, el dirigente celeste tiene la misión de reforzar el equipo con alguna pieza de ataque que llegue para complementar a los hombres que ya tiene Claudio Giráldez a su disposición, siendo el perfil de Fer López uno de los que gusta en Vigo a sabiendas de la dificultad existente en que la operación pueda llegar a buen puerto.

Sin embargo, antes de pensar en cualquier incorporación en el mes de enero hay que hacer hueco para posibles fichajes ya que todas las fichas el primer equipo están ocupadas y en ello anda el director deportivo. En este sentido, hay dos nombres que están subrayados en rojo para abandonar el club vigués a mitad de temporada: Franco Cervi y Joseph Aidoo.

Tanto el argentino como el ghanés no entran en los planes de Claudio Giráldez y de hecho ya se les intentó dar salida en verano pero no llegaron propuestas que convencieran a todas las partes. El extremo ha llegado a participar en tres encuentros en los que ha sumado 165 minutos y solo ha sido convocado en siete encuentros, mientras que el central ha tenido algo más de protagonismo, jugando cuatro duelos (en nueve convocatorias) para un total de 208 minutos.

Reunión prevista para tratar la rescisión del contrato de Aidoo

Son de largo los dos jugadores con dorsal del primer equipo que menos minutos ha disputado en lo que va de temporada, por lo que sus situaciones están claras, deben salir tarde o temprano. Aunque en el Celta gustaría que fuera lo segundo, sobre todo en el caso de Joseph Aidoo, que tras volver a recuperar la confianza en sus cualidades y sentirse futbolista en los partidos ante Osasuna, Alavés, Puerto de Vega y Sant Andreu, parece que está dispuesto a salir en enero según desvela el diario As.

El central ghanés quiere jugar y sabe que en el Celta, además ahora sin la Copa del Rey, apenas va a tener oportunidades para jugar salvo que medie alguna lesión en el eje de la zaga, y para ello el futbolista se sentará con el club para ver la viabilidad de una posible rescisión de contrato a falta de seis meses para que este expire. De esta forma, Aidoo dejará la primera ficha libre para la llegada de un refuerzo invernal.