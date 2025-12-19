La Copa deja a varios señalados en la plantilla de Giráldez

El rendimiento de Iván Villar, Ristic, Sotelo, Damián y Jutglà en el torneo del KO deja muchas dudas sobre la planificación deportiva del Celta para la próxima temporada

El Celta de Vigo atraviesa una situación paradójica en esta temporada. En LaLiga, el equipo de Claudio Giráldez se muestra competitivo y sólido, sumando 22 puntos, a solo tres del Betis, que ocupa la última plaza de acceso a competiciones europeas. Sin embargo, en la Copa del Rey su desempeño ha dejado mucho que desear, con actuaciones decepcionantes que han puesto en entredicho a varios jugadores y abierto un debate sobre la planificación del equipo para la próxima campaña.

El arranque del Celta en el torneo del KO fue irregular: ante el Puerto de Vega, rival de sexta división, el equipo ofreció una primera mitad para el olvido. En la siguiente ronda, ante el Sant Andreu, los vigueses tuvieron que recurrir a los penaltis para avanzar, una situación que evidenció problemas defensivos y de concentración. La última jornada copera, disputada este miércoles contra la segunda unidad del Albacete, se saldó con una derrota que confirmó la fragilidad del equipo fuera de la competición liguera.

Jugadores señalados

Entre los señalados, el primero es Iván Villar, cuya actuación en los penaltis ha sido decepcionante. No logró detener ninguna de las penas máximas ni ante el Sant Andreu ni frente al Albacete, aunque sí dejó un atisbo de lo que puede ofrecer al detener un disparo que pudo adelantar al Puerto de Vega. Otro foco de atención es Mihailo Ristic, lateral serbio titular en los tres encuentros, aunque sustituido en dos al descanso. El serbio ha comenzado a alternar su papel como central zurdo, posición en la que todavía cuenta con la confianza del entrenador, pero sus actuaciones no han terminado de convencer del todo.

Hugo Sotelo, con solo dos titularidades y sin terminar ningún partido, también ha quedado señalado. Su rendimiento en el Carlos Belmonte fue un paso atrás respecto a lo esperado, dejando dudas sobre su capacidad para asumir un rol más regular en la plantilla. En cuanto a Ferran Jutglà, el fichaje más esperado de la temporada, su desempeño ha sido el más crítico. Tres partidos disputados y ningún gol, junto con una falta de pegada preocupante, han generado descontento entre la afición y el cuerpo técnico.

Por último, Damián Rodríguez ha quedado relegado a un segundo plano. Tras marcar de penalti en la primera ronda, apenas ha disfrutado de minutos en las siguientes eliminatorias. Su mala primera parte frente al Ludogorets y la competencia de jugadores como Fran Beltrán y Sotelo lo sitúan como candidato principal a una cesión en enero para buscar continuidad.

Futuro y planificación del equipo

Todos estos jugadores deberán demostrar evolución en el tramo final de la temporada. Su rendimiento marcará no solo el futuro inmediato de la plantilla del Celta, sino también quién seguirá ligado al club y quién podría buscar oportunidades en otros equipos. La Copa, más allá de resultados, ha servido como laboratorio para Giráldez, aunque las conclusiones dejan varias señales de alerta que la dirección deportiva no puede ignorar.