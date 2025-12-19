Claudio Giráldez confirma la lesión de Borja Iglesias: "Le han sacado líquido del muslo"

Al margen de señalar que el delantero del RC Celta no debe tener problemas para volver a jugar a comienzos de 2026, el entrenador del equipo gallego ha analizado el partido que les espera contra el Real Oviedo este fin de semana y la eliminación de la Copa del Rey

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido de LaLiga que su equipo disputa este fin de semana contra el Real Oviedo. El técnico ha confirmado la lesión de Borja Iglesias y ha analizado el encuentro liguero así como la eliminación en la Copa del Rey.

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, ha desvelado que Borja Iglesias no podrá jugar contra el Real Oviedo por la lesión que sufrió en el partido de Copa del Rey contra el Albacete Balompié. "Le han sacado líquido hoy del muslo. Creo que por ahí viene la molestia en la espalda, por estar apoyando de manera distinta. Hizo un esfuerzo increíble para estar en estos partidos después del golpe de Sant Andreu, y a qué nivel lo ha hecho. Hemos intentado cuidarlo lo que hemos podido, ojalá no hubiese tenido que participar en Albacete porque el partido hubiese sido de otra manera y hubiese llegado bien al partido de Oviedo, pero intentamos poner toda la carne en el asador. Le ha dado un espasmo en la espalda, entre las costillas, que hace que prácticamente no tenga movilidad ahora mismo. No está disponible para Oviedo, pero no creo que tenga mayor problema para volver tras las vacaciones".

Claudio Giráldez analiza el partido contra el Real Oviedo y la eliminación en la Copa del Rey

A continuación, Giráldez ha analizado al Real Oviedo. "El Oviedo tiene muchas cosas buenas, no ha tenido la suerte de acertar en el área. Han generado muchas ocasiones, sobre todo en casa. Es verdad que el último partido en Sevilla no fue nada bueno y el cambio de entrenador te cambia la energía. Ya no sé si a nivel táctico o no, no sé a la altura a la que van a querer defender. Tenemos un poco de incertidumbre en ese aspecto. Nosotros lo que queremos es atacar a nuestra manera, teniendo el control, estando cerca de la portería rival. Esperamos un equipo muy impetuoso en los primeros minutos, ojalá podamos llevarles cerca de su portería para quitarles ese ímpetu".

Giráldez también ha hablado de la eliminación de la Copa del Rey. "Hemos tenido dos experiencias este año que hemos sido capaces de superarlo bien. También la contraria, y eso es una asignatura pendiente para nosotros. Tenemos que recuperarnos muy rápido con medio entrenamiento. Hay muchas cosas que decir en el campo. Lo mejor es que venga un partido rápido y cerrar el año como se merece. Nos hemos quedado fuera a penaltis contra un equipo de Segunda. Se han quedado nueve equipos de Primera fuera, sabemos lo bonita que es la Copa y lo dura que es. El año pasado nos quedamos fuera en una prórroga contra el Madrid, este año nos quedamos fuera a penaltis. Forma parte del deporte y toca aceptarlo".

Por último, ha explicado lo que quiso decir cuando afirmó que el RC Celta no estaba preparado para disputar tres competiciones al mismo tiempo. "Con el primero que soy crítico es conmigo mismo y lo focalizo en mí porque soy el responsable total cada vez que perdemos un partido. Si no veo la intensidad que yo tenía en mi cabeza, soy el responsable por no haberlo trasladado bien. No iba con ninguna otra intención, ya sabéis lo que pienso de la plantilla. Me encanta mi plantilla, me encantan mis jugadores, confío en ellos y tenemos que exigirnos para tener el 100 por 100 de todos los jugadores en cada partido".