Borja Iglesias, la otra mala noticia

El club gallego está muy pendiente del delantero el cual tuvo que ser sustituido en el partido de Copa del Rey contra el Albacete Balompié. El futbolista no pudo continuar jugando debido a unos problemas lumbares que le impidieron ayudar al equipo que entrena Claudio Giráldez

El RC Celta fracasó en la Copa del Rey después de caer contra el Albacete Balompié, tras una errática tanda de penaltis en la que no marcó, en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El equipo que entrena Claudio Giráldez no llega a las rondas finales del torneo y cae de manera prematura frente a un rival de inferior categoría, no entrando en la lucha por el título siquiera. No fue esta la única mala noticia del encuentro ya que el RC Celta está muy pendiente de Borja Iglesias que tuvo que ser sustituido tras los 90 minutos reglamentarios.

El RC Celta, pendiente de las molestias físicas de Borja Iglesias

La noche no fue demasiado fructífera para el RC Celta ya que además de la eliminación en la Copa del Rey tuvo que ver que Borja Iglesias no podía continuar jugando el partido contra el Albacete Balompié por unas molestias lumbares.

Borja Iglesias entró en el partido copero en el descanso cuando el RC Celta estaba perdiendo 1-0 y su participación cambió el signo del choque ya que el equipo que entrena Claudio Giráldez remontó y se puso 1-2, marcando el delantero el segundo gol. En los últimos minutos del encuentro Borja Iglesias recibió un golpe en la zona lumbar por el que fue tratados por los fisioterapeutas del RC Celta por varios minutos. Borja Iglesias volvió al terreno de juego, se probó, pero no pudo continuar el partido, con empate a dos, solicitando el cambio porque no podía más.

De este modo, y a falta de sólo dos días para jugar el partido contra el Real Oviedo, que se disputa este mismo sábado, el RC Celta está muy pendiente de Borja Iglesias, el cual es indispensable en el equipo gallego con el cual ha marcado 9 goles y ha dado 2 asistencias en los 24 partidos oficiales que ha disputado esta temporada.

El RC Celta tiene a Pablo Durán lesionado y a Borja Iglesias tocado

Que Borja Iglesias esté disponible en el RC Celta para el partido contra el Real Oviedo es más importante que nunca debido a que el equipo de Claudio Giráldez no es que vaya sobrado de efectivos en la posición de delantero centro actualmente ya que las lesiones no están dando tregua.

Pablo Durán es baja segura por su lesión en el hombro que se produjo hace unos días y ahora Borja Iglesias tiene este dolor lumbar que le hace ser duda. En caso de que Borja Iglesias no se recupere de sus molestias lumbares, Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, sólo tendrá a Ferran Jutglà como delantero centro para el encuentro contra el Real Oviedo.