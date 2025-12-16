Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo: "El listón está muy alto"

La presidenta del conjunto celeste celebra el gran año que ha firmado el Celta de Vigo y anuncia que aunque "el listón está muy alto", las intenciones de la directiva y del club es seguir creciendo para afianzarse en Europa

El Celta de Vigo sigue creciendo deportivamente en una temporada ilusionante en Balaídos. El arranque de curso no ha sido el más esperanzador, pero jornada a jornada, Claudio Giráldez ha logrado revertir la situación y volver a apuntar a Europa. Eb el club quieren andarse con pies de plomo ante un "listón muy alto", según ha señalado la presidenta del Celta, Marián Mouriño. Las sensaciones son muy buenas y desde el club siguen trabajando para dar ese impulso a la entidad y asentarse en los puestos europeos.

Marián Mouriño sobre el Celta de Vigo: "No podemos perder nunca el suelo ni nuestras raíces"

La presidenta del Celta afirmó que en el Celta de Vigo "todos” tienen “los pies en la tierra” porque son conscientes de donde vienen y, sobre todo, a dónde van. “No podemos perder nunca el suelo ni nuestras raíces, pero apoyándonos en eso queremos crecer y disfrutar. Siempre hemos dicho que la conexión con la grada nos iba a dar puntos y así ha sido”, manifestó Marián Mouriño. La dirigente admitió que el listón está “muy alto”, pero incidió en que “la ilusión” y “la ambición” también es máxima en el club, y por eso prometió darlo "todo" para que tenga continuidad “esta dinámica de crecimiento”. Mouriño dijo que es “difícil” quedarse con un solo momento de 2025 porque hubo acontecimientos históricos como “el ascenso de As Celtas, el partido de Getafe con el gol de Iago, que dio al equipo la clasificación para la Liga Europa, el homenaje al Celta Integra o el espectacular homenaje a Iago”.

El futuro del Celta de Vigo según Marián Mouriño

De cara al futuro inmediato del Celta de Vigo, Marián Mouriño señaló que el reto pasa por “seguir vivos” en las tres competiciones, sin olvidarse del “sueño” que supondría disputar la final de la Liga Europa en Estambul. “Además cuadra con mi cumpleaños y habría varios a los que le pondríamos pelo, aprovecharíamos el viaje para intentar hacer una promo para que algunos volviesen con más pelo de Estambul”, ironizó la dirigente del club celeste. Para rematar su intervención, Marian Mouriño aplaudió “la paciencia” del celtismo con los canteranos que han subido al primer equipo, por eso ella no se “obsesiona” con fichar en el próximo mercado porque tienen “una plantilla compensada y de garantías”. “Mantener el bloque ha sido clave este año, tenemos que seguir así”, sentenció la presidenta del Celta.