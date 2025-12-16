Giráldez aclara las bajas de Bryan Zaragoza, Radu, Marcos Alonso y Sergio Carreira para el partido de Copa del Rey

El entrenador del RC Celta ha revelado, antes de enfrentarse al Albacete Balompié en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que hay varios miembros de la plantilla que están convalecientes con gripe y fiebre lo cual les ha limitado para preparar el partido copero

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, ha comparecido ante los medios de comunicación antes de poner rumbo a Castilla La Mancha en donde le espera el Albacete Balompié para disputar el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El técnico del equipo gallego ha desvelado que las bajas de Radu, Sergio Carreira y Bryan Zaragoza se deben a una gripe, mientras que la de Marcos Alonso se debe a un golpe.

Claudio Giráldez ha hablado muy claro sobre las bajas que tiene el RC Celta para el partido de Copa del Rey contra el Albacete Balompié y también ha explicado las razones por las que ha convocado a algunos canteranos. "Bastantes percances en la convocatoria, más allá de los tres jugadores que había lesionados. Marcos Alonso, con un golpe del partido del otro día, no pudo entrenar hoy y no entra en la convocatoria. Luego Radu, Carreira y Bryan Zaragoza, enfermos. Bryan Zaragoza no pudo entrenar tampoco. Tenemos varios jugadores ahí medio contagiados, con fiebre y gripe. Y luego, entre los restantes, hemos tomado la decisión de llevar a Hugo González y a Óscar Marcos para el juego interior, porque tenemos ahí un déficit si vamos a usar a Hugo Álvarez y a Williot Swedberg más en los pasillos de fuera con la baja de Bryan Zaragoza. Y hemos optado por ellos dos. Y Marcos González por la baja de Radu".

A continuación, el entrenador del RC Celta ha dicho que hay algún futbolista que ha entrado en la convocatoria que también está tocado por la gripe. "Radu gripe, sí. Tenemos alguno más que entra en la convocatoria, pero Bryan Zaragoza no pudo entrenar, Radu tampoco pudo entrenar, se encontró mal también aquí. Carreira viene de pasarlo y tampoco está demasiado allá. Entre descansos y procesos víricos hemos optado por eso".

Estas bajas se unen a las de los lesionados Joseph Aidoo, Pablo Durán y Carlos Domínguez, que siguen sus respectivos procesos de recuperación.

Claudio Giráldez analiza el partido que el RC Celta va a jugar contra el Albacete Balompié

Claudio Giráldez ha analizado el partido que le espera al RC Celta contra el Albacete Balompié. "Un partido igual de duro que tuvimos el año pasado en este mismo cruce contra el Racing Santander. Sabemos la poca diferencia que hay, si es que la hay, entre un equipo como el nuestro de Primera división y cualquier equipo de Segunda división. Además, jugamos fuera de casa y tenemos muchos antecedentes de las dificultades que puede haber en cualquier eliminatoria de esta competición, más aún cuando te toca un rival de Segunda división. Tenemos que estar concentrados y atentos en todo el partido y precisos para poder ganar esta eliminatoria, que es lo que queremos: pasar y estar en octavos de final. Para eso tenemos que estar muy bien".

El técnico del RC Celta ha tenido grandes palabras para Alberto González, entrenador del Albacete Balompié. "Conozco bien a Alberto; nos hemos enfrentado en Primera Federación cuando entrenaba al Linares varias veces. Siempre lo ha hecho así. Es un entrenador que confía en su plantilla, que busca los perfiles adecuados para los partidos y que la suele variar. Y más jugando cada tres o cuatro días, como le coincide ahora, entiendo que seguirá en esa línea. Sí que podemos tener alguna idea de lo que creemos que va a hacer, pero no demasiada garantía, ni siquiera de sistema, porque ha jugado de cuatro o de tres, un poco parecido a nosotros también en ese aspecto. Es un gran entrenador y en este caso coincidimos en la manera de hacerlo".