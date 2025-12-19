En medio de las negociaciones con Mingueza, un grande de Europa no le pierde de vista

El catalán ya manifestó su deseo de continuar en el RC Celta después de esta temporada. Marco Garcés, director deportivo del club gallego, recogió el guante. Mientras le ponen de acuerdo, el polivalente futbolista sigue atrayendo a más pretendientes

La renovación de Óscar Mingueza es uno de los temas que tiene que resolver el RC Celta con cierta rapidez. El catalán acaba contrato al final de esta temporada y, por tanto, a partir del 1 de enero puede fichar por el equipo que lo desee y que encaje en sus preferencias. Gracias a su polivalencia y a su gran rendimiento, Mingueza está llamando la atención de muchos equipos, siendo el último que no le pierde la pista el Liverpool de la Premier League de Inglaterra.

Óscar Mingueza está en la agenda del Liverpool según informa As. El club inglés monitorea con mimo el mercado y las posibles oportunidades que hay en el mismo y le ha pasado desapercibido el buen hacer del catalán quien desde su llegada al RC Celta se ha consolidado como uno de los jugadores más completos del fútbol español ya que ha pasado de ser un central a ser un carrilero con capacidad de asociarse y de pisar el área del rival. A sus 26 años, Mingueza está yendo de menos a más en esta temporada en la que ya ha jugado 20 partidos oficiales y 1.304 minutos en los que ha marcado 1 gol y ha dado 3 asistencias.

Óscar Mingueza acaba contrato al final de esta temporada con el RC Celta. De este modo, el catalán es libre para firmar con el equipo que quiera a partir del 1 de enero de 2026. Justo cuando falten seis meses para acabar su relación contractual con el club gallego. A pesar de ello, está posibilidad no parece que sea la más cercana ya que Mingueza y el RC Celta han mostrado públicamente el deseo de seguir unidos más allá de esta campaña.

Los guiños de Óscar Mingueza y el RC Celta para cerrar la renovación

En los últimos días, la afición del RC Celta tiene motivos para sonreír cuando se habla de la continuidad de Óscar Mingueza más allá de esta temporada. El catalán acaba contrato al término de esta campaña, pero hace unos días aseguró que quiere continuar. Yo estoy muy contento aquí y todo el mundo sabe que me encantaría seguir aquí. Vamos a disfrutar lo que queda de año y luego ya se verá lo que pasa. Pero mi idea es quedarme aquí", explicó tras la victoria contra el Athletic Club.

Unas declaraciones que fueron bien recibidas por el RC Celta que manifestó a través de su director deportivo, Marco Garcés, que el deseo es recíproco. "Leía por ahí varios artículos de Mingueza diciendo que su intención es, bueno, donde él ve con buenos ojos una renovación. Nosotros también lo vemos así, tenemos conversaciones abiertas y espero que lleguen a buen término".