Cambio de rumbo con Fer López en el Wolverhampton: el Celta, atento

El mediocentro, al que el club celeste sueña con repatriar en enero, suma tres encuentros consecutivos con minutos en la Premier League, después de seis ausencias consecutivas, y este pasado sábado volvió a ser titular después de tres meses

El Celta de Vigo ya trabaja en dos frentes de cara al mercado de enero. Para empezar, la primera misión pasa por colocar a Tadeo Allende y Luca de la Torre, cuyas cesiones expiran oficialmente este próximo 31 de diciembre. Con el segundo de ellos se está muy cerca de llegar a un acuerdo de traspaso a bajo coste para que siga en la MLS, tras su buen curso en el San Diego FC. Mientras, el extremo argentino está citado para entrenarse a las órdenes de Claudio Giráldez el 2 de enero a la par que se negocia con el Inter Miami y también permanece atento River Plate. En su caso sí se tirará de paciencia, sin precipitaciones, pues su venta debe pegarle un buen 'bocado' a los 32 millones de euros que se han presupuesto ingresar mediante la salida de futbolistas antes del 30 de junio de 2026.

Antes debe haber salidas en el Celta

Con esas dos esperadas operaciones, la plantilla celeste seguiría teniendo las 25 fichas ocupadas. Pero hay más candidatos a hacer las maletas, como Franco Cervi, Damián Rodríguez o el meta Marc Vidal, pues la situación de Joseph Aidoo ha dado un giro en el último mes. Solo si se logra colocar a alguno de los futbolistas que tienen menos protagonismo se podrá acudir al mercado para hacer los retoques que se quedaron pendientes en verano. Ese es el primer paso. Y en Balaídos tiene claro que la prioridad llegado el caso sería firmar a un futbolista creativo que pueda ejercer como enganche, siendo Fer López el gran objeto de deseo.

"Nos encantaría que volviera. Es un perfil justo como necesitamos. Nosotros hemos manifestado nuestras intenciones, pero se ve difícil, pues los Wolves invirtieron un buen dinero y fue hace muy poco. Tenemos las 25 fichas ocupadas. Si somos capaces de colocar a un par de jugadores, un perfil como Fer López, ya sea él u otro jugador, sería muy interesante", explicó al respecto recientemente el director deportivo del club gallego, Marco Garcés.

El sueldo de Fer López, el gran problema

El madrileño, por su parte, también estaría encantado de regresar a Vigo tras sus escasas oportunidades en el Wolverhampton, que pagó 23 millones de euros por su fichaje. Pero la gran traba, como es habitual, reside en la parte económica, pues su club, abierto a una cesión, buscará al menos ahorrarse la parte proporcional de un sueldo que se elevó de forma importante al desembarcar en Inglaterra y se antoja difícil de encajar en el límite salarial del Celta.

Luego está la parte deportiva, que ha experimentado un cambio notable en las dos últimas semanas. Tras un inicio de temporada esperanzador, en el que participó en cuatro de las cinco primeras jornadas de la Premier League, una de ellas como titular, Fer López solo volvió a dispones de 14 minutos ante el Sunderland el pasado 18 de octubre y a partir de ahí acumuló seis encuentros consecutivos sin jugar. En algunos de ellos incluso no fue ni convocado, lo que derivó en la conocida situación que espera aprovechar al Celta para traerlo de vuelta.

Los números de Fer López en el Wolverhampton

Tras salir desde el banquillo en los delos ante Manchester United y Arsenal, el ex canterano celeste participó este pasado sábado en su tercer encuentro consecutivo en la Premier League ante el Brentford. Lo hizo además como titular justo tres meses después, y disputando 65 minutos, lo que supone su récord particular en el conjunto inglés. Solo ha permanecido más tiempo sobre el campo en el duelo ante el West Ham en la EFL Cup allá por el mes de agosto, contabilizando en total 346 minutos repartidos en 10 choques.

En Vigo esperan que este nuevo rumbo no sea un obstáculo para que, llegado el caso, Fer López pueda emprender el camino de vuelta en enero. En realidad, la situación de los Wolves es catastrófica y poco podrán arreglar ya para no jugar el próximo curso en la Championship, pues aún no han ganado, solo tienen 2 puntos y están a 16 de la salvación. No parece que retener al español vaya a ser una solución.