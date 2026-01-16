El Celta espera al Wolverhampton: Fer López y Jorge Mendes solo quieren volver a Balaídos

El conjunto vigués está a la espera de que el 'Wolves' solucione problemas mayores en este mercado de enero para que deje claras las condiciones en las que aceptaría la vuelta del atacante a Balaídos

El Celta de Vigo tiene un claro deseo en este mercado de enero y ese no es otro que Fer López. El canterano del Celta está sufriendo en primera persona el mal rendimiento deportivo del Wolverhampton, destacado colista de la Premier League a 14 puntos de la salvación. El madrileño apenas está jugando pese al cambio de entrenador y cuando lo hacen, no son muchos los minutos que tiene para intentar revertir su situación en el equipo, de ahí que el madrileño tan sólo piense en la posibilidad de salir en este mercado invernal con el retorno al Celta como destino deseado.

Por su parte, el Wolverhampton tampoco quiere que el futbolista siga perdiendo valor después de pagar 23 millones de euros el pasado verano al Celta, de ahí que también vea con buenos ojos su salida a préstamo para que pueda desarrollar su fútbol y ya lo está ofreciendo a distinto equipos de la Championship donde podría ser un futbolista importante, como el Southampton, el Queens Park Rangers o el Leicester City.

El Celta espera su momento al final del mercado

Mientras tanto, el Celta sigue esperando un movimiento claro del Wolverhampton ya que en A Sede saben que tanto el jugador como su agente, Jorge Mendes, solo contemplan la opción de volver cedido al Celta y no jugar en la Segunda división inglesa. Así, según apunta Faro de Vigo, en el club celeste están a la espera de que sus homólogos ingleses le trasladen las condiciones en la que aceptaría la vuelta a Vigo en forma de cesión.

Llegará su momento, pero antes el club inglés, cuyo descenso a la Championship dan casi por irremediable, está intentando antes deshacerse de otras fichas mucho más altas que las del atacante español, cuya situación no urge en el Molineux. Pese a todo, en Vigo confían en que en los últimos días de mercado el Wolverhampton afronte su caso ante la presión que pueda ejercer tanto Fer López como Jorge Mendes.

En lo que va de temporada, Fer López tan sólo ha disputado 364 minutos repartidos en 12 partidos oficiales con el Wolverhampton, incluso fue suplente en el partido de la FA Cup del pásado sábado frente el modesto Shrewsbury Town, de la cuarta categoría del fútbol inglés, y al que el 'Wolves' goleó por 6-1 y en el que el ex del Celta apenas jugó 16 minutos.

Fer López espera su 'Homecoming'

Mientras tanto, el Celta ya le ha hecho sitio con la salida de Damián Rodríguez y Fer López ya dejó claro que su intención no es otra que regresar. Por si había alguna duda, el madrileño compartía a principios de enero en Instagram un resumen del 2025 en el que evidentemente aparecían imágenes suyas con la camiseta celeste, pero lo que más llamo la atención era la canción que acompañaba al vídeo, titulada 'Homecoming', en castellano 'Regreso a casa'.