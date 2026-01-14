El Wolverhampton mete presión al RC Celta con Fer López

El canterano del RC Celta está deseando volver al equipo que entrena Claudio Giráldez durante este mercado de fichajes de invierno, pero el Wolverhampton Wanderers, en las últimas horas, está ofreciendo al atacante a diferentes equipos

Fer López se ha convertido en el objetivo principal del RC Celta de cara a este mercado de fichajes de invierno en donde el equipo que entrena Claudio Giráldez lo quiere de vuelta para dar un paso adelante en la lucha por LaLiga y por la UEFA Europa League. El canterano desea regresar al RC Celta, pero el Wolverhampton Wanderers está maniobrando para meter algo de presión en las últimas horas al equipo gallego al que quiere poner algo nervioso.

El Wolverhampton Wanderers ofrece a Fer López a diferentes equipos de The Championship

El Wolverhampton Wanderers tiene bastante claro que lo mejor para la carrera deportiva de Fer López es que el canterano del RC Celta tenga minutos en otro equipo durante este final de temporada después de que apenas haya tenido protagonismo en el equipo inglés el cual va camino de descender a la Segunda división de Inglaterra: está a 14 puntos de los puestos de permanencia en la Premier League.

El jugador tiene clara su preferencia, siendo partidario de regresar al RC Celta ya sea hasta el final de esta temporada o hasta el término de la siguiente campaña. También conoce este punto el Wolverhampton Wanderers quien a pesar de ello ha explorado otras opciones para el español.

El Wolverhampton Wanderers ha ofrecido a Fer López a diferentes equipos de la Segunda división de Inglaterra (The Championship) según ha informado The Telegraph. Una maniobra de última hora para intentar encarecer la operación por el jugador o para poner nervioso a un RC Celta que sigue haciendo sus deberes en este mercado invernal: liberar fichas y generar espacio salarial.

En lo que va de temporada, Fer López, de 21 años, sólo ha disputado 364 minutos repartidos en 12 partidos oficiales con el Wolverhampton Wanderers, quedando así muy claro que es un jugador que no entra en los planes del club actualmente.

El RC Celta está abierto al regreso de Fer López

El RC Celta, mientras tanto, sigue esperando que el tiempo corra y que eso le sirva para abaratar el regreso de Fer López, el cual volvería siempre en calidad de cedido ya que no hay que olvidar que el Wolverhampton Wanderers se gastó unos 25 millones de euros en su fichaje hace sólo unos meses.

El RC Celta ya ha hecho los deberes ya que le ha dado salida a Damián Rodríguez hace unos días, provocando que quede un dorsal, y por tanto una ficha, libre. Esto era un requisito fundamental para que el equipo gallego pueda abordar el regreso de Fer López en este mes de enero.