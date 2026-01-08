El plan del RC Celta en lo que resta de mercado de fichajes de invierno: Cervi, Fer López, Aidoo...

Marco Garcés, director deportivo del club gallego, está trabajando intensamente en estos primeros días del mes de enero en donde ya ha conseguido darle salida a los futbolistas que no entraban en los planes de Claudio Giráldez de cara a lo que resta de temporada

El RC Celta es, sin duda, uno de los equipos que se están moviendo y más rápido en este comienzo de mercado de fichajes de invierno en el cual está finiquitando algunas de las tareas pendientes que tenía. Una vez le ha dado salida a Luca de La Torre y Tadeo Allende, que regresaban de cesión, y ha colocado a Damián Rodríguez, a Marco Garcés, director deportivo del club gallego, le queda por delante bastantes días para finalizar el mercado invernal. Sin embargo, el RC Celta ya tiene claro su plan de acción de aquí a final de mes.

El RC Celta no se plantea más salidas en el mercado de fichajes de invierno y espera acordar el regreso de Fer López

El RC Celta tiene aún que resolver varias tareas pendientes en este mercado de fichajes de invierno, pero en el caso del club gallego no va a forzar para nada el capítulo de salidas según informa Radio Galega. Son dos los futbolistas los que tienen las puertas abiertas para marcharse, Joseph Aidoo y Franco Cervi, los cuales tienen en sus manos continuar o no en el equipo entrenado por Claudio Giráldez.

En cuanto a Joseph Aidoo, el RC Celta y el propio futbolista se encontraban negociando rescindir el contrato que les une hasta el final de esta temporada. El defensa cuenta con el interés de otros clubes, pero que sea usado por el entrenador Claudio Giráldez ha paralizado todo ya que el RC Celta considera que el africano puede aportar en esta recta final de temporada.

Por otro lado está el caso de Franco Cervi el cual se está enquistado mucho más de los que desearía el RC Celta. Claudio Giráldez le ha dejado claro que no cuenta con él y que tiene las puertas abiertas para marcharse a otro club si así lo estima oportuno. La realidad es que el argentino no es partidario, al menos de momento, de irse. Con contrato hasta el final de esta temporada, lo normal es que el atacante haga las maletas en verano.

Finalmente está Fer López. El canterano no está jugando nada en el Wolverhampton Wanderers es estaba esperando que el RC Celta liberara una ficha, hasta la marcha de Damián Rodríguez las tenía todas ocupadas, para concretar la vuelta del atacante por el que se negocia si se va a quedar cedido hasta el final de esta temporada o hasta el término de la siguiente campaña.