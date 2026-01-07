El Celta de Vigo paraliza la salida de Aidoo

Se habían dado pasos para la rescisión del central ghanés, pero el club celeste ha optado por darse un tiempo antes de tomar una decisión definitiva sobre un jugador que fue titular la pasada jornada ante el Valencia y ofreció un buen nivel

El Celta de Vigo ya ha liberado una ficha de las 25 que tenía ocupadas, gracias a la cesión de Damián Rodríguez al Racing de Santander, y ha conseguido liberar masa salarial con los traspasos de Luca de la Torre y Tadeo Allende, este último cerrado con el Inter Miami a falta de oficialidad. El siguiente paso, por tanto, es firmar al ansiado enganche, apuntando todas las piradas al regreso de Fer López. Apenas se ha consumido la primera semana del mercado de enero y de este modo ya no hay urgencias en la operación salida, pero eso no quiere decir que no haya más jugadores que pueden hacer las maletas.

Así, uno de los futbolistas que parecían tener todas las papeletas para abandonar Balaídos era Joseph Aidoo. Se estaban dado los pasos oportunos para rescindir el contrato mediante un acuerdo amistoso que permitiese al club gallego ahorrarse parte de su ficha de aquí a final de temporada, cuando acaba su contrato, y al central ghanés salir al mercado con la carta de libertad bajo el brazo, lo que suele ayuda a la hora de encontrar destino. Pero de momento todo ha quedado parado.

Los números de Aidoo en el Celta de Vigo

La pasada jornada, el zaguero partió como titular ante su afición después de mucho tiempo y cuajó una buena actuación ante el Valencia, recibiendo los elogios de Claudio Giráldez. Tras ser descartado en verano, cuando fue él mismo quien rechazó la oferta de rescisión, ha ido entrando poco a poco en los planes del técnico pontevedrés y disputó su quinto partido del curso ante el conjunto che, tres de ellos en LaLiga y los otros dos en la Copa del Rey (198 minutos en total). Pero aunque aprovechó la oportunidad, sabe que será difícil gozar de continuidad, pues solo la baja de última hora de Starfelt posibilitó su regreso al once.

El Mundial de 2026, un sueño complicado para Aidoo

Como telón de fondo está la posibilidad de que Aidoo pueda estar el próximo verano en el Mundial con Ghana. Para ello, sabe que tendría que buscar un nuevo equipo que le asegure más minutos, aunque incluso así será complicado que vuelva a una selección con la que no juega desde 2023, cayendo precisamente lesionado de gravedad en un amistoso ante México. Sufrió una rotura del tendón de Aquiles que ha marcado un antes y un después en su carrera, pasando con más pena que gloria por el Valladolid la pasada campaña como cedido. Pero el de Tema siempre se ha encontrado muy a gusto en Vigo e incluso no descarta seguir más allá del 30 de junio, algo realmente complicado, pues no entra a priori en los planes de la entidad celeste ofrecerle la renovación.

El Celta medita sin prisas su decisión

Lo que se debate en estos momentos es si agota su contrato o se marcha durante este mes, pues no le faltan ofertas, con un equipo de Primera y otros dos de Segunda pendientes. Es una decisión que parecía tomada. Pero en A Sede se han dado un tiempo para pensarlo, según informa el Atlántico. No hay prisas y se quieren evaluar con detenimiento todos los escenarios posibles. La posibilidad de un adiós sigue sobre la mesa, pero ambas partes aún no descartan seguir de la mano, al menos que hasta que finalice la actual campaña.