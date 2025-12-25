Las posibles opciones que tiene Aidoo

El central no entra en los planes deportivos del RC Celta que quiere darle salida en el mercado de fichajes de invierno. El central, una vez se ha recuperado de su grave lesión y ya está en buena forma física, cuenta con sondeos de algún que otro equipo de España

El RC Celta afronta un mercado de fichajes de invierno en donde sus esfuerzos estarán centrados en dar salidas a todos y cada uno de los futbolistas que no cuentan para su entrenador Claudio Giráldez. Dos de estos jugadores son Joseph Aidoo y Franco Cervi. Es el central es que está más cerca de marcharse ya que ha previsto reuniones para abordar su salida definitiva. Una decisión que Aidoo ve con buenos ojos al contar con sondeos de equipos españoles.

La decisión sobre el futuro de Joseph Aidoo ha estado marcado por las dudas del RC Celta en los últimos meses, quien ha valorado si renovarlo a la baja o dejarlo salir una vez que expire su contrato, el próximo 30 de junio de 2026. Al final, ni una cosa ni la otra, todo apunta a que el central puede marcharse del club gallego en este mes de enero ya que se tiene previsto una reunión para desatascar su marcha. Un Aidoo que ve con bueno ojos el cambio de aires después de que cuente con sondeos de equipos españoles.

Aidoo, central del RC Celta, cuenta con el interés de varios equipos

La salida de Josep Aidoo del RC Celta está tomando forma porque el club gallego no cuenta con él y porque el central ha sido sondeado por varios equipos del fútbol español.

De hecho, un equipo de Primera división y dos de Segunda división han preguntado por la situación deportiva de Joseph Aidoo en las últimas horas según informa el periodista Óscar Méndez.

En el RC Celta dan por hecho que no van a conseguir ni un euro por Joseph Aidoo. Más que nada porque el central acaba contrato al final de esta temporada y que para el club gallego es más que suficiente librarse del salario del futbolista y tener una ficha libre para poder hacer un fichaje ahora en el mes de enero si así lo estima oportuno la dirección deportiva que lidera Marco Garcés.

A ello se le añade que el estado físico de Joseph Aidoo no es el de antaño ya que el central, de sólo 30 años, ha perdido mucha fuerza y despliegue, que eran sus puntos fuertes, en los últimos años por una lesión en el tendón de Aquiles de la que ya está recuperado, pero que le ha hecho perder mucha importancia en el RC Celta en donde esta temporada sólo ha disputado 4 partidos y 202 minutos.