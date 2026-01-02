Claudio Giráldez aclara la situación de Aidoo, Damián, Tadeo Allende o Fer López: "Me encanta"

El entrenador del Celta de Vigo aprovechó la rueda de prensa previa al encuentro ante el Valencia, de cuya peligrosidad avisó, para repasar varios de los nombres propios del mercado de enero en clave celeste

El Celta de Vigo retoma LaLiga tras el parón navideño con la intención de volver a la senda del triunfo, tras despedir 2025 con un empate ante el colista Oviedo, y seguir acechando con ello las plazas europeas, que se encuentran a cinco puntos de distancia. Pero el entrenador del cuadro celeste, Claudio Giráldez, ni mucho menos se fía de la situación del Valencia, que se presentará este sábado en Balaídos después de cuatro jornadas consecutivas sin vencer y con solo un punto de ventaja con respecto al descenso.

Ve al Valencia "en la parte media-alta" de LaLiga

“Personalmente, el equipo y el entrenador me gustan mucho. Es un rival con muchos recursos desde el banquillo para cambiar situaciones. En verano se reforzaron muy bien. Los partidos del año pasado contra ellos fueron muy abiertos. Tienen menos puntos de los que merecen. Me parece un equipo muy peligroso y acabará estando en la parte media-alta de la competición, sin ninguna duda”, predijo sobre el conjunto che en una rueda de prensa que inevitablemente estuvo marcada por los planes del club gallego en el mercado de enero, donde ya ha concretado el traspaso de Luca de la Torre al Charlotte FC.

El temor a una salida inesperada

Así, el técnico pontevedrés señaló cuáles son sus objetivos en la recién abierta ventana de transferencias invernal: “No debilitarnos y, si podemos, fortalecernos. Por ese orden. Sabemos que hay muchos jugadores nuestros que llaman la atención”, explicó. En este sentido, cabe recordar que el director deportivo, Marco Garcés, ya expresó sus temores en este sentido en relación al Swedberg. "Temo mucho que vengan ofertas fuertes sobre Williot, por ahora no hay nada concreto y todos se guardan las cartas", destacó el mexicano.

Responde al mensaje de Fer López

Por otro lado, el gran nombre propio es el de Fer López, por quien existen negociaciones avanzadas con el Wolverhampton para lograr su cesión. Además, el propio mediocentro madrileño ha lanzado un guiño a su ex equipo con un resumen de 2025 que ha acompañado de la canción 'Homecoming', que traducido al español significa 'regreso a casa'. “La canción me encanta. Es un temazo de fútbol que escuchamos mucho en el vestuario. Me gusta la canción y me gusta Fer. No quería que se fuese y, evidentemente, es uno de los nombres que tenemos encima de la mesa. Es un jugador que me encanta, pero no hay mucho más ahora mismo”, señaló al respecto Giráldez.

Más vacaciones para Tadeo Allende

Además, el entrenador del Celta también abordó la situación de Tadeo Allende, que finalmente no se ha sumado al trabajo este viernes mientras se trata de avanzar en las negociaciones para su traspaso, con River Plate como el más interesado. "Ha hecho una cesión brillante. Evidentemente, no es la liga más cercana a la nuestra en cuanto a los condicionantes físicos. Ha tenido muchísimos minutos y es una burrada los goles que ha hecho. Hemos hablado con él para que tenga unos días más de vacaciones e intentar ver qué va a pasar. Es un chaval espectacular y tiene un talentazo”, destacó.

La difícil situación de Aidoo, Damián Rodríguez y Franco Cervi

Así mismo, Giráldez desveló que ha hablado con Joseph Aidoo sobre sus perspectivas de estar en el Mundial del próximo verano, para lo cual necesitaría jugar con más regularidad, si bien afirmó que tampoco le sobra el central ghanés en la plantilla, pese a que se ha tratado su posible desvinculación. “Es uno de los jugadores con los que hemos hablado esta semana por el tema del Mundial. Está tranquilo y se encuentra bien físicamente. No le veo con una necesidad imperiosa de hacer un movimiento. A partir de ahí, veremos qué pasa en este mes”, apuntó.

En su caso, el defensa africano sí está en la lista para recbir al Valencia, algo que no sucede con Damián Rodríguez y Franco Cervi, para los que se busca una salida. “Es una decisión técnica. Damián no ha tenido la cuota de minutos que le gustaría, que nos gustaría a todos. Es imposible darle a todo el mundo el espacio que requiere. Los que menos minutos tienen son los que van a demandar más, ya sea aquí o fuera”, sentenció sobre sus descartes.