El Celta, pendiente de Santino Andino para la venta de Tadeo Allende

Si el joven extremo argentino deja 'tirado' a River Plate, es de esperar que los 'millonarios' eleven sus esfuerzos para tratar de cerrar al jugador celeste. Pero si de lo contrario lo fichan, podría caerse esa vía para el ex del Inter Miami

El Celta de Vigo ha sido de los primeros clubes en mover ficha en el mercado de enero. Ya ha cerrado el traspaso de Luca de la Torre al Charlotte FC y mantiene negociaciones avanzadas con el Wolverhampton para repatriar a Fer López como cedido. Pero al mismo tiempo se trabaja en más salidas, pues actualmente están ocupadas las 25 fichas de la plantilla y mañana viernes, 2 de enero, volverá también Tadeo Allende para ejercitarse a las órdenes de Claudio Giráldez, que no podrá utilizarlo no obstante.

El extremo argentino ha firmado un excepcional año en las filas del Inter Miami, con el que se coronó campeón de la Major League Soccer (MLS) y anotó 24 goles en 54 partidos. Pero a pesar de sus grandes números, siguen sin llegar ofertas que satisfagan las pretensiones del club gallego. En A Sede consideran que el futbolista de 26 años se ha revalorizado como compañero de Leo Messi y entienden que es una buena oportunidad para hacer caja, pues además se han presupuestado 32 millones de euros en ventas en este ejercicio.

Lo que pide el Celta por Tadeo Allende

Así, en Balaídos no piensan aceptar menos de 6 millones de euros por el traspaso de Tadeo Allende, al que valoran en realidad por encima, siendo la gran aspiración de los dirigentes celestes obtener entre 10 y 15 millones. Para ello, sería clave la entrada en escena de algún club europeo, pero de momento sus pretendientes solo están al otro lado del charco y no parecen dispuestos a rascarse mucho el bolsillo.

En la MLS siguen sin dar el paso al frente

El Inter Miami ya ha expresado su intención de quedarse en propiedad al que ha sido su máximo goleados en los 'play offs' por el título. También el Austin FC está interesado en que siga en Estados Unidos. Pero es conocido que en la MLS no acostumbran a pagar grandes traspasos y el director deportivo celeste, Marco Garcés, ya aseguró hace un par de semanas que las posturas entre el Celta y el club presidido por David Beckham comenzaron "muy lejanas en cuanto a los números", sin que haya habido avances significativos desde entonces.

La oferta de River Plate, baja por ahora

Mientras tanto, al jugador le atrae más la idea de volver a su país para firmar por River Plate. Pero la propuesta bonaerense se queda también muy lejos: 2,5 millones por el 50% de sus derechos; si bien otras fuentes apuntan a una cantidad algo inferior por la cesión por un año. Sea como fuere, la prensa argentina indica que todo depende en realidad de lo que suceda con Santino Andino, el gran objeto de deseo de los 'millonarios'.

Santino Andino ha dejado parado el acuerdo con River Plate

El joven extremo de solo 20 años, que destacó en el Mundial sub 20 de 2024, ha dejado en 'stand by' el acuerdo que River Plate había alcanzado con su club, Godoy Cruz, para adquirir la mitad de su pase por 4,5 millones de dólares. En su lugar, ha firmado con una nueva agencia de representación que ya lo mueve también tanto en Brasil, donde habría varios clubes interesados, como en Europa, donde está en el punto de mira de Panathinaikos y Olympiakos.

Si Andino rechaza finalmente aterrizar en el Monumental, es de esperar que el club de Núñez eleve sus esfuerzos para tratar de cerrar a Tadeo Allende. Pero si por lo contrario logra hacerse con el joven talento de Villa Nueva, los medios de su país piensan que dicho fichaje podría acabar con las opciones del extremo propiedad del Celta de firmar por River Plate.