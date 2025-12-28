La preferencia de Tadeo Allende entre las ofertas que maneja para salir del Celta

El Inter Miami quiere seguir contando con el argentino tras su gran año en Estados Unidos, donde también está interesado el Austin FC, pero el extremo parece tener otros planes en mente

El Celta de Vigo no tiene prisas con Tadeo Allende. Al contrario que Luca de la Torre, que está a punto de ser traspasado al Charlotte FC, el extremo argentino está citado el 2 de enero para ponerse a las órdenes de Claudio Giráldez, aunque realmente solo podrá entrenarse y no jugar al estar las 25 fichas ocupadas. Aunque se consiga coloca a jugadores como Aidoo, Franco Cervi o Damián Rodríguez, el plan está claro: hacer caja y comenzar a reducir los 32 millones de euros que el club celeste ha presupuestado ingresar en esta temporada mediante la venta de jugadores.

Tras su buen hacer con el Inter Miami en la Major League Soccer (MLS), al futbolista nacido en Mina Clavero no le faltan pretendientes. Para empezar, como no puede ser de otro modo, el conjunto de Florida desea seguir contando con sus servicios. No en vano, ha logrado convertirse en una pieza básica en los esquemas de Javier Mascherano, siendo el máximo goleador del equipo en los 'play offs' por el título liguero, el primero que ha levantado en su historia la franquicia presidida por David Beckham. Por ello, ya ha lanzado su ofensiva.

El Celta de Vigo, sin prisas

"Lo de Tadeo Allende ha sido muy satisfactorio. Hizo 24 goles, rompió el récord en un 'play off' y eso lo ha supuesto el interés de varias partes. El Inter Miami ya declaró su interés, ya hizo algún acercamiento, pero todavía estamos muy lejanos en cuanto a los números, hay que esperar. La ventana de ellos es hasta marzo, tendremos que ser pacientes", afirmó al respecto el director deportivo, Marco Garcés, dejando claro así que en A Sede apurarán todo lo necesario para tratar de obtener la máxima tajada posible, pues además cabe recordar que no tienen el 100% de su pase.

La oferta de River Plate

Junto al equipo liderado por Messi, en Estados Unidos también ha surgido el interés del Austin FC. Pero el problema para el Celta es que en el fútbol norteamericano no se acostumbra a pagar grandes traspasos. Al mismo tiempo, desde su Argentina natal se ha ha deslizado una oferta de River Plate de 2,5 millones de euros por el 50% del pase. Pero dicha propuesta anda muy lejos de lo que espera recibir el club gallego.

El precio fijado por el Celta de Vigo

Tal y como ha recogido ESTADIO Deportivo, el Celta no venderá al extremo por menos de 6 millones de euros. Ese es el precio mínimo que ha fijado, aunque en realidad se le valora por encima y su gran aspiración sería obtener entre 10 y 15 millones. Para ello, no obstante, se antoja clave que apareciera en escena algún conjunto europeo, lo que permitiría elevar la puja.

Tadeo Allende preferiría jugar en River Plate

Mientras tanto, Tadeo Allende aguarda paciente, pero ya tendría una preferencia entre las ofertas que maneja. Según el periodista Hernán Castillo, al ex de Godoy Cruz le atrae más la idea de volver a su país para jugar en un grande como el conjunto 'millonario'. El hecho de que su entrenador, Marcelo Gallardo, avale personalmente su fichaje, es además un acicate para un futbolista que tiene contrato en vigor con el Celta hasta 2028.