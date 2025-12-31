El Charlotte FC desvela lo que ha pagado por Luca de la Torre, pero no al Celta

El club de la MLS no ha aclarado la cantidad que ha abonado por el traspaso del internacional estadounidense, pero sí ha confirmado que además ha tenido que adquirir el derecho de preferencia de San Diego FC, donde había militado cedido

El Celta de Vigo ya ha cerrado su primer movimiento del mercado invernal, donde aún podría concretar varias salidas más para abrir hueco al fichaje del mediapunta deseado, siendo el regreso de Fer López el gran sueño al que aspiran en Balaídos. Para ello, primero toca aligerar la plantilla, demasiado extensa, y ganar espacio salarial. Un objetivo al que ha contribuido Luca de la Torre, cuyo traspaso al Charlotte FC no ha sido cuantioso, pero sí ha dejado una pequeña ganancia.

Los números de Luca de la Torre

El mediocentro norteamericano ha rayado a buen nivel durante el año que ha estado cedido en la Major League Soccer (MLS), donde nunca había jugado, pues abandonó muy joven su país para enrolarse en la cantera del Fulham. En total ha disputado 37 encuentros, en los que ha sumado 2.434 minutos, y ha firmado cinco goles y una asistencia, contribuyendo así a la histérica temporada de San Diego FC, que alcanzó la final de su conferencia.

San Diego FC se lleva 50.000 dólares

Pese a ello, la nueva franquicia estadounidense rechazó ejercer la opción de compra pactada con el Celta, pero mantenía ciertos derechos por los que su nuevo equipo ha tenido que pagar. Así, en su anuncio del fichaje de Luca de la Torre hasta 2029, con una campaña más opcional, el Chalortte FC ha explicado que se trata de un traspaso por "una cantidad no revelada", si bien además de llegar a un acuerdo con la entidad gallega ha tenido también que adquirir el derecho de preferencia del San Diego FC por 50.000 dólares.

Entre 300.000 y 600.000 euros para el Celta

Diversos portales especializados como Transfermarkt, por otro lado, elevan a 300.000 euros la cantidad que habría ingresado por su parte el Celta. Además, el periodista Óscar Méndez incluye en las ganancias el ahorro del sueldo del centrocampista, que acababa contrato el próximo 30 de junio, lo que también ha influido en que el montante no sea demasiado elevado. Así, en total se estima un beneficio de unos 600.000 euros.

Durante mucho tiempo se pensó que la única salida para el internacional estadounidense era la rescisión de su contrato, pero de ese modo, finalmente se ha logrado un pequeño rédito por un futbolista por el que se desembolsaron 1,4 millones en el verano de 2022. Luca de la Torre aterrizó en Vigo tras dos campañas en las filas del Heracles Almelo, en Países Bajos, y en sus dos campañas y media como celestes disputó 67 encuentros, en los que sumó 4 tantos y 9 asistencias. Ahora, a sus 27 años, seguirá su carrera en un equipo en el que también milita el español Pep Biel, por el que sí ha pagado 3,5 millones al Olympiacos.

Los elogios de su nuevo equipo

Mientras tanto, en su nuevo equipos están encantados con la llegada del ya ex jugador del Celta. "Luca está en la cima de su carrera y reforzará nuestro mediocampo, ya que aporta habilidad técnica, experiencia en una de las mejores ligas del mundo y un gran conocimiento de la Major League Soccer. Complementa a los jugadores que ya tenemos en nuestra plantilla, ya que es un mediocampista central versátil que conecta el juego y destaca en la progresión del balón. Queremos seguir siendo un destino predilecto para los jugadores de la selección nacional de Estados Unidos, y Luca es otro que está deseando jugar en la Ciudad Reina”, ha declarado el gerente general del Charlotte FC, Zoran Krneta.