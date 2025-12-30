El RC Celta hace oficial su primer traspaso en el mercado de fichajes de invierno: Luca de la Torre

El club gallego le da salida al centrocampista de Estados Unidos con el que no contaba y que volvía después de su cesión en el San Diego FC. El futbolista, al que le quedaban seis meses de contrato, seguirá en la MLS, pero en el Charlotte FC

El RC Celta ha confirmado lo que era un secreto a voces desde hace unos días y que no es otra cosa que el traspaso de Luca de la Torre que ya es oficialmente nuevo futbolista del Charlotte FC de la MLS de Estados Unidos. De este modo, el club gallego se quita de encima uno de los problemas que tenía durante este mercado de fichajes de invierno, ya que el RC Celta no contaba con el centrocampista el cual regresaba ahora después de un año cedido en el San Diego FC.

Tal y como informamos en ESTADIO Deportivo hace unos días, el RC Celta ha traspasado a Luca de la Torre al Charlotte FC, dando así carpetazo a uno de los frentes que tenía de cara a este mes de enero. El de Estados Unidos no entraba en los planes del entrenador Claudio Giráldez y además acababa contrato el 30 de junio de 2026, en seis meses. Con esta situación, el RC Celta quería deshacerse de Luca de la Torre para ahorrarse su salario y sin muchas esperanzas de conseguir dinero, como así ha sido.

De este modo, Luca de la Torre cierra su etapa en el RC Celta, el cual lo fichó en el verano de 2022 procedente del Heracles de Países Bajos a cambio de 1'4 millones de euros. El centrocampista, de 27 años, ha disputado 67 partidos y 3.821 minutos con la camiseta celeste marcado 4 goles y dando 9 asistencias, pero marchándose con la sensación agridulce de no haber terminado de triunfar en el club gallego.

El comunicado oficial del RC Celta anunciando el traspaso de Luca de la Torre al Charlotte FC de la MLS de Estados Unidos

"El Celta y Charlotte FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del mediocentro, Luca de la Torre.

El internacional estadounidense se incorpora a las filas del conjunto de Carolina del Norte que compite en la Major League Soccer (MLS), después de haber jugado cedido la pasada temporada en el San Diego FC, también de la MLS.

Luca de la Torre llegó a Vigo en julio de 2022 procedente de la Eredivissie, concretamente del Heracles Almelo. En total, han sido más de 3.800 minutos, repartidos en 67 encuentros, en los que Luca ha defendido la camiseta celeste aportando cuatro goles y nueve asistencias.

El Celta quiere agradecer el compromiso demostrado siempre por el jugador y desearle la mayor de las suertes en la nueva etapa deportiva que ahora emprende.

Grazas, Luca!"