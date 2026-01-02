El Celta inicia la cuenta atrás con Mingueza, Aspas y Marcos Alonso: otros cuatro jugadores, en la rampa de salida

Desde este pasado 1 de enero, hasta siete jugadores de la plantilla celeste pueden negociar y firmar libremente con cualquier club de cara a la próxima campaña, al acabar sus contratos el 30 de junio, si bien cada situación presenta una particularidad diferente

El Celta de Vigo ha arrancado fuerte el mercado de enero. Tras concretar el traspaso de Luca de la Torre al Charlotte FC, ahora ha puesto toda la carne en el asador para tratar de cerrar la cesión de Fer López procedente del Wolverhampton. Pero antes deberá hacerle hueco en una plantilla que tiene las 25 fichas ocupadas, a la que suma además Tadeo Allende, cuya venta definitiva también se negocia.

Junto a todo ello, la dirección deportiva que comanda Marco Garcés tampoco puede dejar de lado la situación de aquellos jugadores que acaban contrato el 30 de junio, pues la normativa las faculta para negociar y firmar con cualquier equipo desde este pasado 1 de enero. Además, son hasta siete los futbolistas del plantel que se encuentran en esa tesitura, si bien realmente solo se pretende cerrar la continuidad de tres de ellos.

A Mingueza le llueven las ofertas

De un lado, el caso más difícil a priori es el de Óscar Mingueza. El catalán ha dejado claro que se encuentra muy a gusto en Vigo. “Yo estoy muy contento aquí y todo el mundo sabe que me encantaría seguir. Vamos a disfrutar lo que queda de año y luego ya se verá lo que pasa. Pero mi idea es quedarme aquí”, aseguró recientemente el ex del FC Barcelona. Pero al mismo tiempo es un secreto a voces que hay potentes clubes dispuestos a aprovechar su condición de agente libre para ofrecerle un sueldo muy superior, como es el caso de Olympique de Marsella, Aston Villa, West Ham, Newcastle, Atalanta, Milan o Como.

En manos de Iago Aspas y Marcos Alonso

Diferente es la situación de Iago Aspas y Marcos Alonso. En ambos casos, la intención del Celta es que sigan vistiendo de celeste la próxima campaña, pero se trata más bien de una decisión personal de ambos. Así, una vez que se acerque el final del curso decidirán si se ven en condiciones para seguir en activo al máximo nivel u optan por colgar las botas. En el caso del defensor, la renovación parecía encauzada, pero se ha enfriado después de que el jugador haya expresado sus dudas en el plano físico, avanzando que tomará una decisión "más adelante".

La espera con Fran Beltrán

Por su parte, desde A Sede no se le ha comunicado a Fran Beltrán que exista la intención de seguir contando con sus servicios, al menos en sus actuales condiciones económicas. El mediocentro de 26 años está en la órbita del Sevilla FC, que ya se llevó gratis a Alfon, aunque ha asegurado que no tiene problemas en sentarse a negociar con un Celta que aguardará hasta final de temporada para ofrecerle una continuidad a la baja.

El posible adiós anticipado de Aidoo y Cervi

Más claro está el futuro de Joseph Aidoo y Franco Cervi, que dirán adiós a final de temporada sin descartar incluso una rescisión anticipada en este mes de enero. De hecho, ya se intentó sin éxito en verano, y aunque el central ghanés ha vuelto a contar para Claudio Giráldez, su nuevo rol no parece suficiente como para que el club gallego le ofrezca ampliar el vínculo que finaliza dentro de seis meses.

Los últimos meses de Ristic y el caso especial de Marc Vidal

Tampoco se propondrá la renovación salvo sorpresa a Mihailo Ristic, con un papel secundario en el equipo. Pero aún hay un octavo miembro de la plantilla que puede marcharse libre en verano, como es el meta Marc Vidal, inédito en lo que va de temporada. En realidad, su vinculación se extiende hasta 2028, pero existe una cláusula que permite al Celta romper el contrato dos años antes, algo que a buen seguro hará si no logra colocarlo en este mercado de enero.