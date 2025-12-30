A pesar de los mensajes cruzados, aumenta la preocupación en el Celta con Mingueza

El polivalente futbolista, que es uno de los mejores del RC Celta en las últimas temporadas, acaba contrato al final de esta campaña, pero las conversaciones no terminan de fluir lo que hace que su continuidad peligre más que nunca

Hay preocupación en el RC Celta en torno a la figura de Óscar Mingueza debido a que las negociaciones para llevar a cabo su renovación siguen estancadas. De poco han valido los mensajes cruzados que han tenido el propio futbolista y Marco Garcés en las últimas semanas, ya que no hay nuevos avances en las conversaciones lo que hace que su continuidad en el equipo gallego esté más en peligro que nunca.

Óscar Mingueza, uno de los temas que el RC Celta quiere resolver en estos meses

El RC Celta tiene varios futuro que resolver en las próximas semanas. No le corre prisas los de Ristic o Fran Beltrán, con los que no cuenta, se muestra tranquilo con los de Marcos Alonso y Iago Aspas, pero el que preocupa es el de Óscar Mingueza cuyas negociaciones no han avanzado nada en las últimas semanas según informa La Voz de Galicia.

De este modo, el polivalente futbolista catalán está ahora mismo más cerca de marcharse que de quedarse, no habiendo valido de nada las declaraciones del propio Mingueza señalando que se quiere quedar ni de Marcos Garcés diciendo que están abiertos a que se quede.

"Yo estoy muy contento aquí y todo el mundo sabe que me encantaría seguir aquí. Vamos a disfrutar lo que queda de año y luego ya se verá lo que pasa. Pero mi idea es quedarme aquí", dijo Mingueza hace unas semanas tras la victoria del RC Celta sobre el Athletic Club. Unas palabras que fueron bien recibidas por Marco Garcés, director deportivo del club gallego, quien afirmó que el RC Celta quiere que se quede el futbolista.

El caso es que Óscar Mingueza acaba contrato con el RC Celta al final de esta temporada y, de momento, no hay acuerdo para renovarlo.

El RC Celta corre el peligro de perder a Mingueza, uno de sus mejores jugadores, al que sigue el Liverpool

Óscar Mingueza, a sus 26 años, es uno de los mejores futbolistas del RC Celta desde hace varias temporadas. En esta campaña, el polivalente futbolista vuelve a ser vital en el equipo que entrena Claudio Giráldez con el cual ha jugado ya 20 partidos oficiales y 1.304 minutos en los que ha marcado 1 gol y ha dado 3 asistencias.

Dicho buen rendimiento no ha pasado desapercibido para algunos equipos, como es el caso de Liverpool, que siguen a Óscar Mingueza de cerca de cara al próximo mercado de fichajes de invierno.