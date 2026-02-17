El futuro de Javi Galán se calienta

El lateral izquierdo sólo tiene contrato con CA Osasuna hasta el final de esta temporada aunque él tiene la opción de renovar por dos años más su contrato con el equipo rojillo si así lo desea. A pesar de ello, otros clubes están muy atentos a su situación, siendo el RC Celta uno de los que más interés ha mostrado en las últimas semanas

Javi Galán es uno de los nombres que más se mueve en el mercado de fichajes a pesar de que éste está cerrado y no se abrirá hasta el próximo verano. Básicamente porque el lateral izquierdo acaba contrato con CA Osasuna al final de esta temporada, a pesar de que fichó por el equipo rojillo este pasado mes de enero, lo que le convierte en una oportunidad de mercado durante el mes de julio siempre y cuando el extremeño no decida ejecutar la opción de renovación que tiene. Dicha situación hace que equipos como el RC Celta hayan mostrado interés en su fichaje.

Javi Galán tiene que tomar la decisión de si sigue o no en CA Osasuna

La situación contractual de Javi Galán es bastante peculiar. El lateral izquierdo abandonó el Atlético de Madrid en el pasado mercado de fichajes de invierno, pero sólo se unió a CA Osasuna mediante un contrato de sólo unos meses el cual expira al final de esta temporada.

Una relación laboral que puede extender de manera unilateral el propio Javi Galán por dos temporadas más si así lo desea tal y como adelantó el compañero Matteo Moretto. Esto hace que el futuro deportivo del extremeño esté más en el aire que nunca ya que se trata de un jugador cotizado y que gusta en varias direcciones deportivas del fútbol español.

Por tanto, a Javi Galán no le faltan pretendientes y es por eso que no hay ninguna decisión tomada. estando su futuro caliente en estos instantes.

El RC Celta, muy interesado en Javi Galán

El plan de Javi Galán, a priori, es no precipitarse con su futuro deportivo. Después de varias temporadas sin mucho protagonismo en el Atlético de Madrid, en donde nunca llegó a convencer a Diego Pablo Simeone tal y como el propio jugador ha manifestado públicamente, el lateral izquierdo tiene la intención de esperar a final de campaña para elegir su próximo equipo.

La opción de continuar en CA Osasuna está sobre la mesa, pero también es cierto que a Javi Galán no le faltan clubes que desean ficharlo y uno de ellos es el RC Celta que no es que vaya sobrado de laterales izquierdos precisamente ya que normalmente utiliza a jugadores diestros en dicha demarcación como son Sergio Carreira u Óscar Mingueza. Además, el RC Celta cuenta a su favor con que Javi Galán ya conoce al club gallego, en donde jugó entre los años 2021 y 2023, y que también se puede sentir atraído por un proyecto europeo.