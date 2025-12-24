El primer fichaje de invierno de LaLiga se adelanta a Nochebuena: Javi Galán, a Osasuna con un acuerdo muy peculiar

Atlético de Madrid y Osasuna han anunciado un acuerdo para el traspaso del lateral izquierdo, que firma por seis meses con opción a ampliar su contrato a final de temporada, por el que debería pagar más a los rojiblancos

Todavía no ha abierto el mercado de fichajes pero ya se ha producido el primer movimiento oficial aunque se haya anticipado una semana. Se trata de Javi Galán, que deja el Atlético de Madrid para fichar por el Club Atlético Osasuna. Así lo han anunciado ambos conjuntos en la tarde de hoy. El lateral izquierdo del Atlético de Madrid, que finalizaba su contrato en el Metropolitano el próximo 30 de junio, se marcha así a Pamplona, con el que firma por seis meses con la opción de prorrogar su vinculación como rojillo.

En su comunicado, Osasuna informa qu pegará 500.000 euros por su pase hasta el próximo 30 de junio aunque en caso de ampliar su vinculación en El Sadar más allá de dicha fecha, el conjunto navarro deberá pagar 500.000 euros al Atlético de Madrid por cada temporada adicional que Javi Galán juegue como rojillo.

Asimismo, el Atlético de Madrid ha dado su permiso para que el futbolista pueda incorporarse a la disciplina de Alessio Lisci el lunes 29 de diciembre en el regreso del equipo a los entrenamientos y sea presentado como jugador de Osasuna esa misma tarde, no teniendo así que esperar a próximo 1 de enero.

El Atleti le desea suerte en su futuro

En un escueto comunicado, el Atlético de Madrid anunciaba el acuerdo y deseaba al futbolista suerte en su futuro. "El Atlético de Madrid y el Club Atlético Osasuna han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Javi Galán al conjunto navarro. El lateral extremeño afronta así un nuevo reto en su carrera deportiva, después de haber militado en nuestra entidad la última temporada y media y anteriormente, la primera mitad del curso 2023/24. Galán llegó en verano de 2023 procedente del RC Celta y tras finalizar la citada campaña 2023/24 vistiendo la elástica de la Real Sociedad como cedido, desde su regreso jugó 47 encuentros oficiales para un total de 56 defendiendo nuestros colores. Desde nuestro club le deseamos mucha suerte en todos sus futuros proyectos profesionales y personales", rezaba el comunicado rojiblanco.

El comunicado oficial de Osasuna

El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid sobre los derechos deportivos del futbolista Javi Galán, por los cuales abonará 500.000 euros. El jugador ha suscrito una vinculación con la entidad rojilla hasta el próximo 30 de junio de 2026. No obstante, en el hipotético caso de que la vinculación entre las partes se prorrogase más allá de esa fecha, el club madrileño se reserva la opción de percibir 500.000 euros adicionales por cada nueva temporada que dispute en Osasuna y el equipo navarro logre la permanencia en LaLiga EA Sports. Asimismo, el Atlético de Madrid ha dado su permiso para que el futbolista pueda incorporarse a la disciplina de Alessio Lisci el lunes 29 de diciembre en el regreso del equipo a los entrenamientos y sea presentado como jugador de Osasuna esa misma tarde.

Javier Galán Gil (19 de noviembre de 1994; Badajoz) es un futbolista que puede ocupar las diferentes demarcaciones de la banda izquierda, sea como lateral, carrilero e incluso extremo. Se trata de un jugador de largo recorrido, con velocidad, intensidad, ganador de duelos y capacidad para generar acciones ofensivas desde el perfil zurdo. Recala en el club navarro procedente del Atlético de Madrid, con el que ha disputado 56 partidos: 35 en LaLiga EA Sports, 9 en Champions League, 3 del Mundial de Clubes, 8 en Copa del Rey y 1 de la Supercopa de España.

Durante los dos años y medio en los que ha sido jugador colchonero también tuvo un período de cesión en la Real Sociedad, con la que disputó otros 18 partidos, 2 de ellos de Champions League. Su fichaje por la entidad madrileña llegó tras convertirse en uno de los laterales más destacados de la máxima categoría en el Real Club Celta. Una Primera División en la que se había dado a conocer con el Huesca siendo uno de sus grandes referentes. Su primer partido ante Osasuna lo disputó con la camiseta del Córdoba, equipo con el que dio el salto al fútbol profesional tras formarse en clubes extremeños como el San Roque y Puerta Palmas, Don Bosco, Flecha Negra y Badajoz.