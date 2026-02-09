La postura del Rayo de cara al encuentro ante el Atlético de Madrid en Vallecas

Los de Iñigo Pérez recibirán el próximo domingo a los de Simeone con optimismo y confianza en poder jugar el encuentro en su estadio y evitar un nuevo aplazamiento, tal y como ocurrió el sábado pasado con el choque ante el Oviedo

El Rayo Vallecano ya ha comenzado a preparar el encuentro de este domingo ante el Atlético de Madrid, fijado a las 16:15 horas. Los de Iñigo Pérez recibirán al equipo de Simeone tras no jugar el pasado fin de semana debido al mal estado del césped de Vallecas, que provocó la suspensión y aplazamiento del choque contra el Oviedo. Tras ello, la entidad franjirroja confía en sí poder disputar el partido, como locales,frente al cuadro colchonero, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports, al que, los visitantes, llegarán tras enfrentarse al Barcelona en la ida de semifinales de Copa del Rey.

La Liga, pendiente del estado del césped de Vallecas

Por su parte, la Liga fue muy clara, en su comunicado oficial, explicando el motivo de la suspensión del Rayo Vallecano - Oviedo de esta jornada, que debió disputarse el pasado sábado a las 14:00 horas: "La decisión se adopta al comprobarse que, en el momento actual, el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad. Cabe destacar que el Rayo Vallecano ha realizado importantes esfuerzos durante esta misma semana, acometiendo el cambio completo del césped del terreno de juego, con el objetivo de que el partido pudiera disputarse con normalidad. Sin embargo, las condiciones climatológicas adversas durante la ejecución de estos trabajos, así como las previsiones meteorológicas para las próximas horas, con continuidad de lluvias, han impedido que el césped alcance el estado óptimo necesario".

Por ello, la alerta por el encuentro que enfrentará a Rayo Vallecano y Atlético de Madrid es real, tras los hechos ocurridos el pasado fin de semana. Los de Iñigo Pérez, que están a la espera de recibir nueva fecha para disputar el choque ante el Oviedo, comienzan a preparar con normalidad la cita ante los de Simeone en la Ciudad Deportiva, como ha informado el club. Sin embargo, las previsiones en el arranque de la semana apuntan a que el club franjirrojo recibirá luz verde por parte de LaLiga para disputar el derbi del domingo. En este sentido, EFE ha explicado que desde la entidad hay optimismo y confianza en que no vuelva a ser suspendido: "Nadie nos ha dicho lo contrario y para entonces el terreno de juego estará bien. Hay muchos días por delante para que termine de ponerse en óptimas condiciones".

Los de Iñigo Pérez, ante la necesidad de puntuar y salir del descenso

A la espera de saber si finalmente Vallecas acogerá el encuentro entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, los de Iñigo Pérez llegan con la obligación de puntuar tras los últimos resultados cosechados. De hecho, la mala racha del equipo franjirrojo ha provocado que terminen la jornada 23 de LaLiga EA Sports en puestos de descenso con 22 puntos, a uno del Valencia y dos del Mallorca y Elche. Por ello, sumar de tres se antoja vital ante un conjunto como el de Simeone que llegará tras recibir al Barcelona en el Metropolitano, en el duelo correspondiente a la ida de semifinales de Copa del Rey. Además, el Rayo afrontará pruebas de nivel en las próximas semanas, con las visitas al Real Betis y Sevilla o el choque en casa ante el Athletic Club.