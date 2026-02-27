Valverde pone fecha a la vuelta de Maroan Sannadi y Beñat Prados: la lista de convocados para enfrentarse al Rayo

El técnico rojiblanco ha hablado de los lesionados de larga duración y se ha atreviado a asegurar que el delantero será el primero en estar de vuelta

Ernesto Valverde, técnico del Athletic Club, ha ofrecido esta tarde la lista de convocados para el partido de este sábado frente al Rayo Vallecano, con las novedades de Álex Berenguer y Mikel Jauregizar en la citación y disponibles para tener minutos en Vallecas. "Ha sido una semana larga, por fin. Éramos optimistas con los dos y, al final, se han podido recuperar. Vamos recuperando jugadores y vamos a ver si podemos ir recuperando todavía más", ha dicho Valverde sobre la presencia de ambos ya en la convocatoria.

Noticias Relacionadas Rueda de prensa: Ernesto Valverde desvela que Nico Williams va mejorando y que no piensa en la Copa

El que no está todavía para jugar es Nico Williams. El extremo rojiblanco comenzó hace unas semanas un tratamiento conservador con un especialista para buscar una mejoría de su pubalgia y poder volver a un buen rendimiento para los últimos meses de la temporada. "Nico va trabajando en el plan que tiene y sí, va mejorando, pero, de momento, no está. Vamos a ver cuándo puede estar. Es mejor esperar y tener a un jugador acercándose a su nivel al 100% que no tenerle y no saber a ciencia cierta si está al 50, al 60 o al 70. Al final, es un absurdo", ha explicado el técnico rojiblanco.

Tampoco están los lesionados de larga duración como Unai Egiluz, Beñat Prados y Maroan Sannadi, aunque estos dos últimos ya han empezado a dejarse ver sobre el césped de Lezama todavía trabajando en solitario: "Maroan Sannadi esperamos quizá un poco antes porque su lesión, al final, siendo importante, no ha sido un cruzado como el de Beñat Prados. Ahora ha entrado Egiluz, Beñat Prados va con un mes de retraso con respecto a Egiluz porque se perdió más tarde. Todavía le queda a Beñat Prados para entrar, por lo menos un mes, mes y medio. Estoy aventurando. Y, con respecto a Maroan Sannadi, vamos a ver las próximas semanas a ver cómo va".

Lista de convocados con 23 futbolistas para enfrentarse al Rayo Vallecano

De esta forma, la lista de convocados del Athletic está formada por: Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian, Paredes, Vesga, Berenguer, Oihan Sancet, Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai Gómez, Nico Serrano, Navarro, Izeta, Rego y Selton.

La expedición rojiblanca viajará hoy mismo a Madrid a las 19:00 horas en avión desde Loiu y llegará, aproximadamente, a las 20:30 horas al Hotel Towers Madrid, donde se concentrará hasta la hora de poner rumbo a Vallecas.