Fernando Llorente da la cara por el Athletic y Nico Williams: "Ha tomado la decisión correcta"

El que fuera futbolista del Athletic Club siempre que puede es preguntado por su ex equipo al que ha defendido en su última intervención pública. El delantero se muestra confiado en que el equipo que entrena Ernesto Valverde hará un buen final de temporada y también ha defendido la decisión de Nico Williams

Aunque hace muchos años que abandonó el Athletic Club y nunca cumplió su sueño de poder retirarse en el club vasco, Fernando Llorente siempre guarda un grato recuerdo del equipo rojiblanco. Cada vez que interviene de manera pública, el delantero, ya retirado de la práctica profesional de fútbol, siempre tiene buenas palabras para el Athletic Club. No ha sido una excepción cuando ha sido cuestionado por la temporada que está haciendo el equipo de Ernesto Valverde y por la decisión de Nico Williams de quedarse a pesar de las ofertas que tuvo sobre la mesa.

Fernando Llorente confía en un buen final de temporada del Athletic Club y defiende a Nico Williams

Fernando Llorente, ex delantero del Athletic Club, se ha mostrado muy positivo sobre el final de temporada que puede hacer el equipo que entrena Ernesto Valverde. Bajo su punto de vista, el Athletic Club está creciendo y alcanzar la final de Copa del Rey lo ve posible a pesar del 0-1 en contra que arrastra frente a la Real Sociedad en el partido de ida de semifinales. "El Athletic está fuerte, muy unido, y cada semana se le ve mejor. Si se meten en otra final de Copa sería increíble", ha asegurado en Radio Marca.

Al contrario que hizo él, Nico Williams decidió quedarse en el Athletic Club a pesar de contar con muchas ofertas. Fernando Llorente ha salido en defensa de la elección del extremo quien según él ha acertado quedándose. "Ha tomado la decisión correcta. Aquí puede seguir creciendo y tiene a su hermano al lado, que eso también ayuda".

No hay que olvidar que Nico Williams tuvo ofertas del FC Barcelona o el Bayern Munich, pero finalmente rechazó todas estas opciones para acabar renovando por el Athletic Club.

Fernando Llorente también da su opinión sobre cómo se está utilizando el VAR

Por otro lado, Fernando Llorente ha sido preguntado por el VAR el cual está generando polémica por el uso y la aplicación que le está dando el cuerpo arbitral.

Para el que fuera delantero del Athletic Club y de la Juventus, entre otros grandes clubes, no hay una explicación lógica de por qué los árbitros están cometiendo errores a pesar de tener la ayuda del VAR para tomar decisiones. Fernando Llorente ha dado su solución: dejar el VAR en manos de gente que haya jugado al fútbol y no que esté manejado por los árbitros. "No se entiende cómo, con la tecnología que hay, se siguen tomando decisiones tan erróneas. En el VAR debería haber gente que haya jugado al fútbol y pueda ayudar al árbitro".