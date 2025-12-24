El precio que le ha puesto el Atlético de Madrid a Sorloth

El delantero noruego tiene pretendientes de cara al mercado de fichajes de invierno, sobre todo en Turquía donde el Fenerbahçe lo sigue de cerca desde hace tiempo, pero el club rojiblanco no le piense dar salida a no ser que llegue una oferta fuera de mercado

Alexander Sorloth va a ser uno de los jugadores que centren la atención del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes de invierno que se abre en unos días, el 1 de enero exactamente. El delantero tiene pretendientes, sobre todo en Turquía, pero el club rojiblanco no piensa en darle salida a no ser que llegue una oferta fuera de mercado. El noruego es fundamental para el equipo que entrena Diego Pablo Simeone, en el que está creciendo en las últimas semanas, y, por tanto, no considera su marcha como una buena idea.

El Atlético de Madrid sólo le dará salida de Sorloth en el mercado de invierno si llega una oferta de mucho dinero

El Atlético de Madrid está muy tranquilo de cara a este mercado de fichajes de invierno. No va a realizar fichajes de relumbrón a no ser que haya salidas sonoras y se centra en encontrarle equipo a jugadores como Raspadori, Carlos Martín o Javi Galán quienes apenas están teniendo oportunidades durante esta temporada.

No entra en sus planes, por tanto, dejar salir a Alexander Sorloth que durante estas últimas semanas está dando un buen rendimiento en el Atlético de Madrid. De hecho, el club rojiblanco sólo se plantea la marcha del noruego si llega una oferta de 35 o 40 millones de euros según ha informado Radio Marca. De este modo, parece inviable el adiós del delantero ya que en el mercado invernal no se suelen realizar apuestas de tanto dinero.

Con contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2028, Alexander Sorloth, a sus 30 años, suma 5 goles y 1 asistencia en 22 partidos disputados. Unas cifras que pueden parecer insuficientes, pero que son positivas debido a la mejoría que ha tenido el noruego quien incluso ha sido defendido por Diego Pablo Simeone, su entrenador, que ha manifestado públicamente que cuenta con el delantero hasta el final de temporada. "Lo queremos como persona y como futbolista. Es muy importante para nosotros, es diferente a todos los que tenemos".

El Fenerbahçe ya sabe la cantidad de dinero que pide el Atlético de Madrid por Alexander Sorloth

El equipo que más interés ha mostrado en Alexander Sorloth en los últimos meses ha sido el Fenerbahçe de Turquía el cual ya sabe la cantidad de dinero que quiere el Atlético de Madrid por un noruego que ahora mismo está totalmente centrado en el club rojiblanco.

De este modo, todo apunta a que el conjunto turco tendrá que recalibrar su punto de mira en el mercado de fichajes de invierno en busca de un delantero.