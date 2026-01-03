Celta - Valencia en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga

Sigue en ESTADIO Deportivo todo lo que suceda en este partido de la jornada 18 de LaLiga entre el equipo de Claudio Giráldez que desea seguir con su escalada en la clasificación, mientras que el conjunto que entrena Carlos Corberán quiere alejarse de los puestos de descenso a Segunda división

El partido, que comienza a las 14:00 horas y se disputa en el Estadio de Balaídos de Vigo, será pitado por el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea .

El RC Celta necesita la victoria para seguir peleando por la clasificación para competición europea, mientras que el Valencia CF está obligado a ganar para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división.

¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión del partido RC Celta - Valencia CF correspondiente a la jornada 18 de LaLiga el cual es uno de los encuentros más interesantes de este fin de semana por lo mucho que se juegan los dos equipos.

Un encuentro que hizo que el Real Betis, que actualmente es sexto, le sacara más ventaja.

El RC Celta llega a este partido situado en la séptima posición de LaLiga con 23 puntos. El equipo que entrena Claudio Giráldez quiere recuperar las buenas sensaciones después de no haber pasado del empate a cero contra el Real Oviedo en la última jornada de LaLiga .

El equipo que entrena Carlos Corberán perdió contra el Atlético de Madrid y no pasó del empate contra Sevilla FC y RCD Mallorca , firmando así un final de año agridulce en LaLiga .

Mucho más necesitado está el Valencia CF que se mide al RC Celta con la obligación de ganar para alejarse de unos puestos de descenso a Segunda división con los que sólo tiene un punto de ventaja.

Por su parte, el Valencia CF tiene las bajas de Filip Ugrinic y Eray Cömert por gripe y la de Stole Dimitrievski que sigue recuperándose de su lesión muscular.

En cuanto a los lesionados, el RC Celta no puede contar con Mihailo Ristic , por una elongación en los isquiotibiales, y de Carlos Domínguez , por una rotura fibrilar en el aductor.

Once titular del RC Celta para el partido contra el Valencia CF , confirmado. Estos son los once elegidos por Claudio Giráldez .

También hay alineación titular confirmada en el Valencia CF para este partido contra el RC Celta .

En el RC Celta ha habido una baja de última hora que no es otra que la de Carl Starfelt , por lumbalgia.

Por su parte, en el Valencia CF lo más destacada está en el puesto de central, lateral izquierdo y de delantero centro.

Quedan 20 minutos para el comienzo del partido. Recordemos que el árbitro encargado de pitar este encuentro es De Burgos Bengoetxea mientras que en el VAR estará Figueroa Vázquez .

Todo a punto para que comience el partido entre el RC Celta y el Valencia CF . Recordamos los onces titulares de los dos equipos.

Ha estado a punto de marcar el Valencia CF , pero Diakhaby no ha podido cazar el balón en dos ocasiones.

Buena internada de Jesús Vázquez por banda izquierda que ha sacado un córner a favor del Valencia CF .

Ha salido el Valencia CF muy valiente. Quiere y tiene el balón y Almeida le saca el penalti a Aidoo.

Desaprovecha la ocasión el Valencia CF . Pepelu lanza el penalti y el balón se estrella en el poste.

Comienzo de partido muy entretenido y muy bonito. Ocasiones claras ya para los dos equipos pero no ha habido acierto para conseguir goles aún.

Buena internada de nuevo Jesús Vázquez que centró para un Hugo Duro que no llegó a rematar. Luego Thierry Correia disparó alto.

Tárrega está preparándose para entrar en el terreno de juego y todo apunta a que Diakhaby está tocado.

De nuevo Aidoo ha estado a punto de marcar pero no acertó a rematar el centro de Bryan Zaragoza .

Ha bajado un poco el ritmo del partido, pero es el Valencia quien domina la posesión.

Malas noticias para el RC Celta . Swedberg no puede continuar jugando y va a entrar en el terreno de juego Pablo Durán .

