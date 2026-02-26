La agenda de Neal Maupay para su debut en El Gran Derbi: "Quiero jugar, hacer gol y ganar el partido"

Conocido por su fuerte personalidad, el galo nunca se achantó en los duelos de máxima rivalidad que ha jugado a lo largo de su carrera y en la visita al Real Betis quiere acabar con ese 'efecto gaseosa' desde que se estrenó en el Sevilla FC con un golazo al RCD Mallorca

El delantero Neal Maupay se convirtió en la gran apuesta del Sevilla FC para el pasado mercado invernal de fichajes, ya que la dirección deportiva que encabeza Antonio Cordón y el cuerpo técnico de Matías Almeyda consensuaron la idoneidad de depositar todos los recursos de la entidad -que no eran muchos- en la cesión del francés por parte del Olympique de Marsella. Nada más llegar, se hizo con la camiseta de titular, marcó un golazo en Palma de Mallorca que fue y a partir de ahí ha dado la sensación de sufrir un 'efecto gaseosa'.

Tras jugar 79 minutos en su debut ante el RCD Mallorca, con un zapatazo que fue nominado a Mejor Gol de LaLiga EA Sports en el mes de febrero, ha sido titular en los tres partidos siguientes contra el Girona FC (90'), el Deportivo Alavés (70') y el Getafe CF (80') sin lograr volver a perforar las redes de la portería rival.

Espera hacerlo este domingo ante el Real Betis, en el que será su estreno en El Gran Derbi. Maupay ha asegurado que hace días que la gente no le habla de otra cosa que no sea este duelo en el Estadio de La Cartuja correspondiente a la jornada 26 en Primera división y asegura que mantiene su nivel de motivación por las nubes.

Maupay amplía el álbum de máxima rivalidad: Costa Azul, Ródano, clásico francés, Merseyside y, ahora, El Gran Derbi

Neal Maupay está contentísimo en Sevilla a todos los niveles y quiere demostrarlo en el choque más importante para la capital andaluza, como él mismo ha asegurado en una entrevista concedida a El Chiringuito. Sabe perfectamente lo que es un jugar choques de máxima rivalidad, pues disputó varias veces el 'Derbi del Ródano' que enfrenta al AS Saint-Étienne con el Olympique de Lyon y también el 'Derbi de la Costa Azul' entre otro de sus exequipos, el OGC Niza y el AS Monaco.

Sin salir de la Ligue 1, también se ha hecho notar en el gran clásico del fútbol de su país entre el Olympique de Marsella y el París Saint-Germain; mientras que en Inglaterra ha librado batalla en el 'Derby del Merseyside' que dirimen el Everton FC y el Liverpool FC. Este domingo, unirá a su currículum El Gran Derbi que enfrenta al Sevilla FC con el Real Betis, que en la primera vuelta se impuso por 0-2 en el Ramón Sánchez-Pizjuán dejando muchas ganas de revancha en el vestuario nervionense.

El sol de Andalucía, la cercanía de Almeyda y la hoja de ruta de Maupay para este Real Betis - Sevilla FC

"Lo que más me gusta de Sevilla es el sol", asegura entre risas Maupay, quien se expresa en un más que notable castellano que aún podría ser más fluido de no ser por sus caprichos de niño. "Cuando yo era joven no quería hablar con mi madre en español, no sé por qué; así que ahora me faltan palabras, pero bueno", ha relatado el delantero nacido en Versalles, de padre francés y madre argentina, demostrando que se defiende bastante bien en la lengua de Cervantes.

Perfectamente adaptado al vestuario y a la ciudad, agradece la empatía que demuestra el entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda. "Es muy cercano con los jugadores", ha destacado Maupay agradeciendo lo importante que le ha hecho sentirse el argentino desde su llegada al club hace poco más de un mes. Ahora quiere corresponder a la amabilidad del vestuario y al cariño de la afición con una buena actuación en el derbi: "Esta semana todo el mundo me habla del partido del domingo. Yo quiero jugar, hacer gol y ganar el derbi", ha sentenciado en un adelanto de la entrevista.