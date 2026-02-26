Agoumé asegura que el vestuario del Sevilla FC llega motivado a El Gran Derbi: "Queremos nuestra revancha"

El centrocampista francés le concede plena normalidad a la previa de un partido que reconoce que "es muy especial" y en el que se sienten en deuda con la afición sevillista después de sumar dos derrotas seguidas ante el Real Betis

Fichado por el Sevilla FC en el mercado de enero de 2024, Lucien Agoumé vivirá este domingo por quinta vez El Gran Derbi, un encuentro en el que se estrenó en abril de ese mismo año con un empate en el Benito Villamarín (1-1) y en el que sólo ha podido celebrar una victoria, la del 1-0 de octubre de 2024 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Luego se perdió por sanción el 2-1 en el campo del Real Betis en marzo de 2025 y aún le duele el 0-2 en casa del pasado mes de noviembre. Para el duelo de La Cartuja tiene claras sus emociones: "Queremos nuestra revancha".

El Sevilla FC llega más relajado al derbi tras ganar en Getafe

"Después de ganar, las semanas empiezan siempre mejor. Necesitábamos esa victoria por la confianza y por el trabajo que estamos haciendo. Es lo que nos faltaba para concretar todo eso que hacemos", ha explicado Lucien Agoumé en una entrevista para los medios del Sevilla FC en esta semana de El Gran Derbi que afronta con naturalidad.

"Todos los partidos hago las mismas cosas. Nos concentramos y yo intento no pensar mucho. Intento ir a los partidos con la mente limpia y liberada. No tengo ningún ritual". "La semana de entrenamiento no cambia nada. (El derbi) lo trabajamos como los partidos anteriores e intentaremos ir allí para ganar el partido, que es lo único que importa en un derbi", ha añadido el mediocentro francés.

Agoumé compara El Gran Derbi con el duelo de máxima rivalidad entre FC Inter y AC Milan

"Los derbis siempre son partidos muy igualados. Siempre hay mucha tensión y ganas por los dos equipos. Nosotros tenemos que ir allí y no dejarnos superar. Hay que mostrar que nosotros queremos ir a su campo a lograr un buen resultado", ha añadido el ex del Inter, que considera que "en este tipo de partidos no hay favoritos" y cree que los 13 puntos que el Betis le saca al Sevilla no influirá en el encuentro.

"No he jugado otros derbis con tanta intensidad, pero he estado en el banquillo en varios derbis de Milán, con Alexis (Sánchez) en el campo. El derbi de Sevilla es muy especial. Todos sabemos lo importante que es para el club, para la afición y para toda la ciudad. El último derbi lo perdimos en casa y queremos nuestra revancha: ganar en casa de ellos para darle esa alegría a la afición y a nosotros mismos".

El vestuario del Sevilla no nota cambios en Almeyda tras ser sancionado con siete partidos

"El míster está trabajando como siempre. Le han caído muchos partidos pero nos dice que estemos focalizados. No estará en el banquillo pero nos apoyará en el estadio y está con nosotros durante toda la semana. En el partido tendremos toda la confianza puesta en Javi (Martínez), que lleva con nosotros toda la temporada", ha explicado el mediocentro galo, que ha apelado a la unidad en el vestuario entre jugadores más jovénes y otros con mucha experiencia: "Aprendemos mucho de ellos. El grupo es muy bueno".

Sobre su rol en el equipo, Agoumé agradece la confianza de Almeyda y, sin esconder que le gustaría tener más llegada a portería rival, asegura sentirse muy cómodo en ese centro del campo junto a Batista Mendy y el enrachado Djibril Sow: "Me gusta jugar con ellos. Somos profesionales y tenemos que leer el juego y entender lo que lo que pide el partido. Sow últimamente está llegando muy bien, ya lleva cuatro goles esta temporada. Lleva dos goles consecutivos y espero que marque el tercero este finde".