José Campaña, sobre su vuelta al Sevilla: "La única opción que barabaja era la de volver al club de mi vida, pero no se concretó"

"El Sevilla FC era la opción más viable para quedarme aquí en España, pero no se cerró", dice un José Gómez Campaña que el pasado mercado invernal llegó al Ceuta para aportar su granito de arena desde la experiencia y volver a recuperar su mejor nivel, después de que en verano viera truncado su deseo de volver al Sánchez-Pizjuán

José Gómez Campaña, canterano sevillista y experimentado futbolista, ha caído de pie en la AD Ceuta, donde aterrizó el pasado mercado de enero tras varios meses sin equipo. Un refuerzo de entidad para el conjunto caballa, que de la mano de José Juan lucha por conseguir el objetivo de la permanencia cuanto antes y, a partir de ahí, soñar con luchar por conseguir algo más. Una idea que tiene focalizado al cien por cien al sevillano Campaña, quien afronta esta oportunidad, también, como un reto personal con el que disfrutar del fútbol y volver a recuperar su mejor nivel.Sobre todo esto y mucho más trata Campaña en una extensa entrevista con ESTADIO Deportivo, donde el futbolista se sincera también sobre el mercado de fichajes que vivió el pasado verano, cuando tenía decidido salir al extranjero y esperó hasta el último instante en su deseo de volver al Sevilla FC, club de sus amores y opción que estuvo sobre la mesa, aunque finalmente no se concretó.

"Mi idea era irme a jugar fuera. Tuve la suerte de vivir la experiencia de conocer diferentes ligas y creo ahora es buen momento para volver a vivir esa experiencia, ya con más jerarquía, edad y experiencia en el fútbol. En esa parte yo tenía claro que quería ir fuera. La única opción que barajaba en España era la del Sevilla, pues al final es mi club desde pequeñito; el club de toda la vida. El club que me dio la oportunidad de mis inicios; de formarme como persona y como profesional. Como tú bien has dicho, llevo ya muchos años con esa espinita. De no haber podido continuar mi carrera ahí, de no haber podido pelear por ese escudo", reconoce Campaña ante la pregunta de ESTADIO Deportivo.

"Los caminos se tuvieron que separar buscando un futuro mejor para mí", sigue argumentando el ya veterano futbolista de 32 años, al tiempo que reconoce que posteriormente ha habido varias opciones de concretarse un retorno; la última este mismo verano: "Luego hubo años en los que ellos tuvieron interés, pero no se llegó a concretar nada. La opción que barajaba aquí en España era esa".

La "espinita" de José Campaña con el Sevilla FC

"Poder firmar en casa, poder volver al club de mi vida; al club que desde bien pequeñito me ha ofrecido y me ha dado la oportunidad de cumplir mi sueño de ser jugador profesional. Y, por qué no, quitarme esa espinita que aún la sigo teniendo", explica Campaña, quien este verano puso todo de su parte para tratar de darle forma definitivamente a su retorno al Sevilla: "Por circunstancias del club no se ha dado, no se cerró. Era la opción más viable para quedarme aquí en España, pero no se cerró".

Y tras ello, un momento de incertidumbre y a la espera de que llegara un proyecto que acabara de convencerle en lo deportivo: "Me tocó adaptarme a la situación que había y a día de hoy he venido a Ceuta contento y feliz de poder volver a disfrutar de lo que más me gusta y de lo que siempre he querido, que es el fútbol".

Sobre lo bien que le vendría al actual Sevilla FC de Matías Almeyda un jugador como José Campaña en el centro del campo, el futbolista, modesto, prefiere no mojarse: "Eso es lo que me suelen decir muchos sevillistas Gente que conoce el club, gente que me ha visto desde pequeñito, que sabe lo que yo daría por volver ahí.bPero bueno, no se ha llegado a dar. Así que es algo que está en el pasado". Con la mente puesta en el Ceuta, Campaña sabe que el Sevilla FC ya es pretérito: "A día de hoy ya no es opción".