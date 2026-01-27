Campaña disfruta y ya hace disfrutar al Ceuta

El sevillano tuvo un gran debut con el conjunto ceutí, anotando uno de los goles de la victoria caballa ante la Cultural Leonesa

La AD Ceuta FC volvió a reencontrarse este lunes con el triunfo tras ganar 3-1 a la Cultural Leonesa, dejando atrás la racha de dos partidos sin vencer y colocándose a sólo un punto del play-off de ascenso después de 23 jornadas. Toda una sorpresa para la inmensa mayoría de seguidores de LaLiga Hypermotion, ya que el cuadro ceutí es uno de los equipos recién ascendidos de Primera RFEF.

Tras una primera vuelta espectacular, el conjunto que entrena José Juan Romero estaba dispuesto a mirar más arriba que abajo el resto de la temporada, pero los tropiezos ante Málaga y Valladolid al comienzo de 2026 hicieron que se dudase del sueño caballa. El club apostó por traer refuerzos de garantías este mercado invernal para no desistir en ser la sorpresa en Segunda, llegando como fichaje estrella José Gómez Campaña.

Tal y como adelantó en exclusiva ESTADIO Deportivo, el sevillano era objeto de deseo del míster de Gerena desde el pasado verano, aunque entonces no pudo concretarse su llegada. Este mes de enero, pese a las limitaciones del Ceuta con el Fair Play Financiero de LaLiga, José Juan volvió a llamar a Campaña, quien dejó pasar ofertas mejores económicamente para reencontrarse como futbolista en tierras norteafricanas.

Gracias al interés personal del entrenador y a la filosofía de juego del mismo, todas las partes han hecho un esfuerzo para que el fichaje se llevase a cabo, firmando por el club ceutí hasta final de temporada para ser una de las referencias del equipo, algo que se ha cumplido desde el primer momento.

Un debut soñado

Campaña ha estado entrenando en sesiones dobles de trabajo para ponerse a tono, ya que han sido muchos los meses sin jugar debido a la lesión que sufrió en Las Palmas, club con el que acabó contrato el pasado 30 de junio. El trabajo duro y la insistencia dieron sus frutos en su debut con el Ceuta, ya que Campaña se adueñó de la pelota en su estreno como futbolista ceutí.

Con ritmo para aguantar 60 minutos, el sevillano fue de más a menos, algo lógico después de siete meses sin jugar, pero en la primera parte movió al equipo de José Juan, aportando además un golazo desde la frontal del área para colaborar en la remontada.

"Hoy ha empezado a ser determinante... Ha entrenado seis días después de ocho meses. A José lo conozco desde que empezó y con la actitud y las ganas que ha venido… Él quería venir aquí, él quiere jugar aquí", dijo José Juan Romero sobre Campaña tras el partido, apuntando además el de Gerena que, con los fichajes del sevillano y de Marino, el Ceuta pasa a tener un centro del campo que le gusta "muchísimo".

Tanto Campaña como el Ceuta no miran al futuro, concienciados ahora en hacerlo lo mejor posible para que el Ceuta termine con el nuevo objetivo marcado en la ciudad autónoma: acabar la temporada como el equipo revelación de Segunda.