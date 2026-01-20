Granada, Córdoba, Ceuta, Mirandés y Sporting de Gijón pujan por el mismo fichaje

Media Segunda división bebe los vientos por Álvaro García, máximo goleador de Primera RFEF con la camiseta del Mérida y con contrato hasta junio de 2026

LaLiga Hypermotion empieza a descontar jornadas tras arrancar el pasado fin de semana su segunda vuelta. La Segunda división, a pesar de que es una competición muy larga con sus 42 jornadas, se puede hacer muy corta sobre todo si ves que pasan las semanas y tu equipo en cuestión no consigue los objetivos. Para tratar de llegar a los objetivos marcados se trata de encontrar ayuda en el mercado de fichajes de invierno.

Esto es lo que buscan Granada, Córdoba, Ceuta, Mirandés y Sporting de Gijón. Un total de cinco equipos que tienen como objetivo común el mismo fichaje que lleve gol a Los Cármenes, el Nuevo Arcángel, el Alfonso Murube, Anduva o El Molinón respectivamente.

El fichaje de Álvaro García se mueve entre Granada, Córdoba, Ceuta, Mirandés y Sporting de Gijón

El nombre de Álvaro García ha irrumpido con fuerza en el mercado de fichajes de LaLiga Hypermotion y es que Granada, Córdoba, Ceuta, Mirandés y Sporting de Gijón andan tras los pasos del que es el máximo goleador de Primera RFEF con 12 goles vistiendo la camiseta del Mérida.

La docena de goles de Álvaro García están ayudando al Mérida a estar en la zona media de la tabla del grupo 1 de Primera RFEF tras la disputa de 20 jornadas de las 38 que corresponden al campeonato. Álvaro García, que cumple contrato el próximo 30 de junio y que por lo tanto es libre de negociar con el equipo que quiera desde el pasado 1 de enero, ha marcado casi la mitad de los goles del Mérida y tiene al conjunto romano como el tercer equipo más goleador del grupo 1 de Primera RFEF. Con 28 dianas, el Mérida de Álvaro García, tiene dos menos que el Celta de Vigo B y ocho menos que el Tenerife, líder de la competición.

La situación del fichaje de Álvaro García en LaLiga Hypermotion

Esta información en torno al interés en Álvaro García de varios equipos de LaLiga Hypermotion ha sido ofrecida por Ángel García de Cazurreando. El experto en fichajes de Segunda y el fútbol más modesto, apuntó este pasado lunes la situación de los diferentes equipos que pretenden a Álvaro García.

En primer lugar, el Córdoba de Iván Ania fue el que inició el interés en el delantero del Mérida. Luego, Granada, Ceuta y Mirandés, tres equipos con diferentes objetivos a estas alturas de la temporada, apostaron con fuerza por el fichaje del ariete y por último el Sporting de Gijón, fue el último en sumarse al interés en el fichaje del jugador de 26 años.

Los goles de Álvaro García no son nuevos en su fútbol ya que el pasado curso, en las filas del Logroñés, consiguió marcar 17 dianas en apenas 14 encuentros mientras jugaba en Segunda Federación. Del cuadro riojano salió como agente libre para firmar por el Mérida y ahora sus goles están llamando la atención de varios equipos de LaLiga Hypermotion para el que supondría un segundo salto de categoría en dos años.