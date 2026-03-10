El Almería 'vuelve' en LaLiga Hypermotion y Cristiano Ronaldo se sube al carro del ascenso a Primera

El conjunto indálico sumó un importante triunfo ante la Cultural Leonesa este pasado lunes que supuso el regreso a puestos de ascenso directo 17 jornadas después. Aún le quedan enfrentamientos directos ante Castellón, Racing de Santander, Málaga y Las Palmas

El Almería tenía este pasado lunes un enfrentamiento sumamente importante no tanto por el rival sino por el momento de la temporada en la que se encuentran los de Rubi. La jornada se había puesto de cara para meterse de nuevo en puestos de ascenso directo a Primera tras la derrota del Castellón ante el Sanse, el empate del Málaga ante el Real Valladolid y la sorpresa del Deportivo de La Coruña ante el Granada con triunfo nazarí en Riazor. Solo el Racing de Santander ante el Córdoba y Las Palmas ante el Ceuta vencieron en lo que respecta a equipos dentro de play off o ascenso directo.

El Almería y la oportunidad de volver al ascenso directo a Primera en LaLiga Hypermotion

El Almería puso tierra de por medio rápidamente ante la Cultural Leonesa con el gol de Sergio Arribas a los siete minutos. El madrileño volvió a marcar en el 78 y Thalys sentenció en el 86. De esta forma el Almería se colocaba segundo con 52 puntos y a cuatro el Racing de Santander.

Los de Rubi dejaban al Castellón a tres puntos, al igual que sucedía con el Deportivo de La Coruña y a Las Palmas y Málaga a cuatro. La jornada 29 de LaLiga Hypermotion le salió redonda al Almería ya que además de pinchar rivales directos, logró regresar a puestos de ascenso directo.

El Almería no entraba en dichas posiciones desde la jornada 12 cuando venció al Eibar por 3-1 en la que era su segunda victoria consecutiva tras superar precisamente al Castellón por 1-0. En la jornada 13 el Almería vio aplazado su encuentro ante el Ceuta en el Alfonso Murube por lo que perdió la segunda plaza y hasta este pasado lunes no la ha vuelto a recuperar.

Un total de 17 jornadas han pasado para que el Almería vuelva a recuperar posiciones de ascenso directo. El Almería sin embargo aún no ha terminado ninguna jornada como líder de LaLiga Hypermotion y en la 30 tampoco se podrá dar esta circunstancia por la diferencia que le separa del Racing de Santander.

Cristiano Ronaldo celebró el triunfo del Almería

Hace ya algunos días el mundo del fútbol se giraba hacia Almería para contemplar la noticia que el club indálico lanzaba. El Almería anunciaba que Cristiano Ronaldo había comprado el 25 por ciento del club indálico. A partir de ahí se empezó a especular sobre ver al actual jugador de Al Nassr vestido con la elástica indálica.

Esta idea gustó a Rubi, técnico del Almería y así lo confesó en rueda de prensa: "Sería bonito y extraordinario que pudiera jugar aquí". Este pasado lunes, Cristiano Ronaldo demostró que ya sigue de cerca al club del que es el propietario de su 25 por ciento ya que tras el triunfo del Almería, el portugués publicó un mensaje en el que se podía ver una imagen de los jugadores del Almería celebrando uno de los tres goles a la Cultural Leonesa y el texto: "Gran victoria hoy. Seguimos".

Los duelos directos que le quedan al Almería de Rubi

El Almería aún tiene 13 jornadas por delante de LaLiga Hypermotion y en estas tendrá que medirse a varios rivales directos por el ascenso directo o el play off. Así, los de Rubi se tienen que ver las caras ante Castellón, Racing de Santander, Málaga y Las Palmas.

Con el Deportivo de La Coruña ya ha jugado los dos partidos de esta temporada con empate a uno en Riazor y derrota por 1-2 en el UD Almería Stadium. Por tanto, ni mucho menos se podría decir que la segunda plaza que el Almería recuperó este pasado lunes es definitiva. Todo puede pasar y más si se trata de LaLiga Hypermotion.