LaLiga Hypermotion se pone interesante y la locura puede llegar la próxima jornada con Castellón, Almería, Deportivo de La Coruña y Málaga

La Segunda división vivirá a partir del próximo viernes el arranque de la jornada 29 pero será sábado y domingo cuando en las posiciones que van de la segunda a la quinta pueda haber un cambio radical

LaLiga Hypermotion entrará este próximo fin de semana en sus últimas 14 jornadas, es decir, en su último tercio de la temporada con todo por decidir tanto en el ascenso directo, con el Racing de Santander asegurándose su liderato al menos hasta la 30 por su ventaja de cuatro puntos con el segundo puesto, el play off, con hasta siete equipos como: Castellón, Almería, Deportivo de La Coruña, Málaga, Las Palmas, Ceuta y Burgos en un pañuelo de seis puntos y el descenso con varios conjuntos tratando de evitar la caída al pozo de Primera RFEF.

El Málaga en ascenso directo, el Castellón quinto y otras locuras con Almería y Deportivo de La Coruña implicados

La igualdad que existe después de 28 jornadas en LaLiga Hypermotion se ve representada en la situación que se puede producir el próximo fin de semana con cambios que podrían implicar a Castellón, Almería, Deportivo de La Coruña y Málaga. En primer lugar el Castellón ha visto reducida su ventaja en relación a los puestos de play off.

Los de Pablo Hernández solo han podido sumar un punto de los últimos seis por cuatro del Almería y seis tanto del Deportivo de La Coruña como del Málaga. Esta racha pone en 'peligro' la posición de ascenso directo que ocupan los de Castalia y además el calendario ha querido que sea el único de los cuatro equipos señalados que juegue el próximo partido a domicilio. Será ante la Real Sociedad B el sábado 7 a partir de las 16:15 horas.

Al acecho del Castellón estarán para tratar de aprovechar un tropiezo de los orelluts el Málaga en primer lugar. Una derrota del Castellón ante la Real Sociedad B y un triunfo del Málaga ante el Real Valladolid el sábado a partir de las 21:00 horas, colocaría a los de Funes en la segunda plaza y por lo tanto en ascenso directo con 50 puntos.

Un hipotético segundo puesto del Málaga que dependerá de Deportivo de La Co

Esa posición no será definitiva para el Málaga hasta el lunes 9 de marzo en torno a las 10 y media de la noche cuando finalice el encuentro entre Almería y Cultural Leonesa. Además de una derrota del Almería ante los culturalistas, el Málaga también necesita que el Deportivo de La Coruña tropiece ante el Granada el domingo a partir de las 21:00 horas.

Los supuestos que pueden darse en la próxima jornada de LaLiga Hypermotion

Además del liderato del Málaga en caso de triunfo de los de Funes y las derrotas de Castellón, Almería y Deportivo de La Coruña, se podrían dar otras casuísticas en la jornada 29 de LaLiga Hypermtion. Implicando también el Málaga, en caso de triunfo de los de Funes y empates de orelluts, indálicos y deportivistas, se produciría un cuádruple empate en la segunda plaza de LaLiga Hypermotion en el que habría que ver quien aparece como primer perseguidor del Racing de Santander con el mejor gol averaje.

El caso más 'extremo' se daría en caso de victorias de Castellón, Almería y Deportivo de La Coruña que meterían presión al Racing de Santander que medirá fuerzas en la 29 ante el Córdoba en El Sardinero. Un triunfo de Almería o Deportivo de La Coruña y un tropiezo en forma de empate o derrota del Castellón auparían al segundo puesto a los pupilos de Rubi o Antonio Hidalgo.

Una Segunda división que es capaz de todo

LaLiga Hypermotion ya casi no nos sorprende por su igualdad y las sorpresas que suelen darse en ciertos periodos de la temporada. Por tanto, estos casos en los que hasta cuatro equipos pueden empatar a puntos con una plaza de ascenso directo o de play off empezarán a ser habituales de aquí al final de curso si la igualad sigue siendo la tónica dominante en Segunda división.