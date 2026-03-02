Gaizka Garitano, cuestionado sobre su futuro como entrenador del Cádiz, sorprende con su respuesta

El cuadro amarillo sumó una nueva derrota ante el Eibar, la sexta en los últimos siete partidos, se queda a cinco puntos del descenso y a 10 del play off de ascenso a Primera

El Cádiz visitaba este pasado domingo Ipurúa para medirse a un Eibar en un partido que parecía determinante a nivel moral para que los de Gaizka Garitano le diesen un giro de 180 grados a la situación del equipo. El Cádiz no sabe lo es que es ganar aún en la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion con solo un empate y siete derrotas en su casillero de puntos.

Con estos números y solo habiendo ganado un partido en lo que va de 2026, el Cádiz ha dado un vuelco clasificatorio que pocos podría prever hace un par de meses. El Cádiz es ahora mismo decimotercero a falta de que el Andorra juegue su partido de este lunes ante el Córdoba y de que el Leganés culmine el encuentro que se paralizó ante el Sporting de Gijón. Es decir, el Cádiz podría terminar la jornada 28 de LaLiga Hypermotion en la posición número 15.

Inédita racha negativa del Cádiz de Gaizka Garitano

El Cádiz, tal y como hemos señalado anteriormente, ya suma siete jornadas sin ganar con un desastroso 1 de 21 y según el periodista Fran Martínez, especialista en datos futbolísticos, nunca un entrenador sostuvo esta racha en el cuadro amarillo sin ser despedido antes. El Cádiz es el peor equipo de LaLiga Hypermotion con un punto de 21 y junto a Real Zaragoza y Cultural Leonesa está entre los que aún no han ganado en este periodo.

La destitución de Gaizka Garitano no preocupa al técnico

Tras la derrota ante el Eibar, Gaizka Garitano compareció en rueda de prensa y como es lógico fue cuestionado sobre su futuro en el banquillo del Cádiz. Gaizka Garitano se mostró preocupado pero no con su posición y sí con el devenir del equipo del Nuevo Mirandilla: "Lo que me preocupa es que el club vaya bien. Eso lo que más me jode".

De momento no se ha hablado nada sobre una posible destitución de Gaizka Garitano en el Cádiz pero si bien es cierto que tras una primera vuelta en la que los amarillos estaban metidos en puestos de ascenso a Primera, el cuadro dirigido por el técnico vasco se ha caído por completo y mira más a un descenso que tiene a cinco que a un play off que ahora mismo está a 10 puntos.

El mayor problema del Cádiz no es el ánimo

Gaizka Garitano sorprendió cuando fue cuestionado sobre los problemas del Cádiz y dejó a un lado lo anímico: "No, no. Tenemos más problemas que el anímico. Nosotros no tenemos un problema de ánimos. Cuando pierdes, cuesta darle la vuelta. No es un problema anímico. Tenemos otros".

Analizando el encuentro, Gaizka Garitano comentó que hasta el penalti señalado al Eibar, el Cádiz tenía el encuentro controlado: "Hasta el minuto 34 del penalti el equipo estaba bien. El Eibar no había tirado a puerta y nosotros hemos cometido un error impropio de la categoría. El penalti en el minuto 34 no era ni de ocasión de gol. Nos ha costado cuando el Eibar ha ido creciendo. Los primeros 34 minutos creo que hemos estado bien. A raíz del penalti nos ha costado más".

Calendario determinante para el Cádiz

Con el cambio de paradigma del Cádiz, los de Gaizka Garitano han modificado también los que son sus rivales 'directos'. Así en las próximas cuatro jornadas, las que quedan del mes de marzo, el Cádiz se enfrentará a dos rivales en puestos de descenso como Real Zaragoza y Mirandés y a otros dos que hasta hace no mucho compartían intereses por arriba como Málaga y Ceuta.