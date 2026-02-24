Garitano asume la situación crítica en el Cádiz: “Es el momento más difícil desde que estoy aquí”

Garitano admite que el Cádiz atraviesa su etapa más crítica y asume la responsabilidad tras la dura derrota ante la Real Sociedad B

El Cádiz CF atraviesa su momento más delicado del curso después de perder en casa frente a la Real Sociedad B. Con apenas un punto sumado de los últimos 18 en juego, el conjunto gaditano comienza a mirar con preocupación hacia la parte baja de la clasificación.

El equipo dirigido por Gaizka Garitano firmó una de sus actuaciones más grises de la temporada. Tras una primera mitad equilibrada, el filial donostiarra dio un paso al frente tras el descanso, detectó las debilidades amarillas y terminó imponiendo su ritmo hasta sellar un triunfo que dejó muy tocado al cuadro local.

Un análisis sincero del técnico

Garitano no buscó excusas en sala de prensa y reconoció la superioridad del rival. “Hemos ido de más a menos. Pudimos adelantarnos, pero ellos han sido mejores y son justos vencedores”, explicó el entrenador vasco. El técnico insistió en que el principal problema estuvo en el manejo del balón: pérdidas rápidas, imprecisiones y dificultad para sostener la posesión.

Según su análisis, la diferencia fue clara: mientras el Sanse supo administrar el balón y minimizar errores, el Cádiz se vio obligado a defender durante demasiados minutos. Esa acumulación de esfuerzos terminó inclinando el partido.

La peor racha desde su llegada

El propio Garitano calificó la situación como “el momento más difícil” desde que asumió el cargo. La dinámica negativa —seis encuentros sin ganar— ha borrado el buen inicio liguero que llegó a situar al equipo en posiciones de Play Off tras victorias ante Castellón y Sporting.

Ahora, el escenario es distinto. El conjunto amarillo ha perdido consistencia y confianza, y la clasificación comienza a apretarse peligrosamente. En Segunda División, la distancia entre la zona alta y los puestos de descenso es mínima, lo que incrementa la sensación de urgencia.

Protestas en el Nuevo Mirandilla

La derrota generó una fuerte reacción en las gradas del Nuevo Mirandilla, donde se escucharon silbidos y críticas hacia el cuerpo técnico. Garitano asumió la responsabilidad: “Es normal que la gente esté enfadada. Yo soy el máximo responsable y lo acepto”.

A pesar del clima tenso, el entrenador cuenta con el respaldo institucional. Tanto la dirección deportiva, encabezada por Juan Cala, como el presidente Manuel Vizcaíno mantienen su confianza en el proyecto, recordando que la pasada temporada la estabilidad fue clave para alcanzar la permanencia.

Errores básicos y falta de experiencia

El técnico subrayó que las pérdidas cometidas fueron impropias de la categoría. “El balón es lo más importante y nos cuesta mucho gestionarlo”, afirmó. También apuntó a la juventud del plantel y a la falta de experiencia en momentos de máxima exigencia.

Sobre la jugada del gol anulado, evitó profundizar: “Es gol, pero no quiero excusas. No cambia el análisis”. Su mensaje final fue de compromiso: trabajo, carácter y personalidad como únicas vías para revertir la situación.

Obligados a reaccionar

El Cádiz se encuentra en una encrucijada. Sin margen para prolongar la mala racha, necesita reencontrarse con la victoria cuanto antes para evitar complicaciones mayores. Garitano, autocrítico pero firme, insiste en que la única salida es el esfuerzo diario.

El calendario no concede tregua y la clasificación aprieta. El conjunto gaditano deberá demostrar personalidad para salir del bache y recuperar la estabilidad que mostró meses atrás.