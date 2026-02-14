Gaizka Garitano le encuentra el lado positivo al quinto partido sin ganar del Cádiz

El técnico vasco habló de la importancia de puntuar ante un Burgos que sumaba tres triunfos consecutivos en El Plantío

Este sábado el Cádiz no lo tenía sencillo en la visita al Plantío. El Burgos recibía al Cádiz con tres victorias consecutivas como local y con los andaluces con cuatro derrotas seguidas en su casillero. El Cádiz se ha alejado de los puestos de play off de ascenso y tras el empate ante el Burgos de este sábado, podría terminar por debajo de la mitad de la tabla con los 35 que suma tras 26 encuentros. Los puestos de play off de ascenso a Primera están ahora mismo a seis con el Córdoba marcando la frontera.

Garitano habla de romper la dinámica del Cádiz

El Cádiz necesitaba, al menos, puntuar, para romper la dinámica de resultados negativos tal y como confirmó tras el encuentro el propio Gaizka Garitano: "Para nosotros era importante romper la racha, puntuar en uno de los campos más difíciles. Este punto nos tiene que dar confianza para ganar el domingo que viene". El domingo que viene el Cádiz recibirá en el Nuevo Mirandilla al filial de la Real Sociedad, uno de los peores equipos a domicilio de toda LaLiga Hypermotion.

No escondió Gaizka Garitano que el Burgos superó al Cádiz en ciertos momentos del encuentro: "Hemos sufrido. Hemos empezado muy bien con el gol, pero luego hemos sufrido mucho. El Burgos es un equipo fuerte en duelos, superior al nuestro en ese aspecto y también en calidad. En varios momentos del partido nos han superado y han tenido más ocasiones".

Además el técnico, que con los últimos resultados ha sido un tanto cuestionado, comentó cómo el gol tan temprano de los suyos condicionó el juego amarillo: "Para nosotros era importante romper la racha y puntuar en un campo tan complicado. Marcar pronto nos ha condicionado. Es un equipo superior al nuestro en calidad también. Nos hemos llevado un punto del trabajo y del sufrimiento".

El Cádiz mira al próximo partido en el Nuevo Mirandilla

El Cádiz está viviendo unos días un tanto complicados con varios focos aún calientes. El primero de ellos es la caída del equipo que ha pasado de estar en puestos de play off de ascenso a Primera al final de la jornada 21 con 34 puntos y teniendo el ascenso directo a cuatro. El segundo es uno de los futbolistas del Cádiz de Garitano: Javier Ontiveros.

El marbellí se quedó este sábado en el banquillo tras jugar media hora el pasado domingo ante el Almería. De momento Ontiveros no consigue convencer a Garitano y los focos siguen sobre él como un refuerzo de los cadistas de cara a la segunda vuelta. Además el Cádiz, tras recibir a la Real Sociedad, tendrá que medirse a Eibar, Real Zaragoza, Mirandés, Málaga y Ceuta en un mes de marzo cargado de partidos.