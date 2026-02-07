El partido entre Cádiz y Almería queda aplazado y ya tiene nueva fecha confirmada y oficial

El duelo entre los de Gaizka Garitano y los de Rubi se suspendió para su fecha prevista de este sábado a consecuencia de las inclemencias meteorológicas de la borrasca Marta que ya azota el sur de España

Cádiz y Almería tenían previsto este sábado la disputa del encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Hypermotion. El derbi andaluz era el encargado de cerrar los encuentros del sábado 7 de febrero en Segunda división.

Había muchas ganas de derbi andaluz en el Nuevo Mirandilla con un Cádiz que llegaba a este choque con tres derrotas consecutivas en su casillero (la peor racha con Gaizka Garitano como entrenador) y con un Almería que quería seguir escalando en la tabla de clasificación tras su último triunfo ante el Ceuta del pasado fin de semana.

Pero al encuentro entre Cádiz y Almería se invitó sin ser llamado una importante borrasca que primero se llamó Leonardo y desde este sábado es Marta. Las lluvias llevan días haciendo mucho daño en gran parte de Andalucía con especial incidencia en localidades de Cádiz.

LaLiga informa de la suspensión del encuentro entre Cádiz y Almería

El Cádiz, ante la situación de alerta por lluvias y fuertes vientos, solicitó que el encuentro de este sábado a las 21:00 horas se aplazase a consecuencia de los avisos meteorológicos que estaba viviendo la provincia gaditana. Esa suspensión llegó y LaLiga lo anunció del siguiente modo en un comunicado en el que también se informó de la suspensión del duelo entre Sevilla y Girona de Primera división: "Tras haber recibido la instrucción por parte de la Junta de Andalucia por motivos de seguridad y Protección Civil, LaLiga informa del aplazamiento de los partidos correspondientes a la Jornada 23 de LaLiga EA Sports que debía enfrentar al Sevilla FC y Girona FC, y la Jornada 25 de LaLiga Hypermotion que enfrentaba al Cádiz CF y UD Almería previstos para este sábado a las 18:30 y 21 horas respectivamente".

Nueva fecha y hora para el encuentro entre Cádiz y Almería

Parece que Cádiz y Almería no han tardado mucho en ponerse de acuerdo para la nueva fecha y es que es importante remarcar que cuando LaLiga anunció la suspensión del encuentro entre los andaluces, los de Rubi y los aficionados desplazados, ya estaban en tierras indálicas. Ha sido el propio Cádiz quien a través de su perfil personal de X (antes Twitter) ha anunciado la nueva fecha y la hora del encuentro.

Será este próximo domingo 8 de febrero a partir de las 16:15 horas. Curiosamente este próximo domingo a las 16:15 había previsto ya dos encuentros, el Deportivo de La Coruña ante el Albacete y el Ceuta ante el Córdoba. Este segundo partido también se aplazó este pasado viernes ante la solicitud de los cordobesistas por la imposibilidad de garantizar la seguridad en el desplazamiento a la ciudad autónoma caballa.

Por lo que el Cádiz - Almería sustituirá al también aplazado Ceuta - Córdoba. LaLiga también informó en torno a las 16:45 de la tarde de la nueva fecha y hora del choque: "Los partidos aplazados hoy del Sevilla - Girona correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports y el Cádiz - Almería correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Hypermotion se disputarán mañana domingo 8 de febrero de 2026 a las 16:15 horas".